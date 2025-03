Cultura realiza pré-carnaval e inicia 'Folia no Parque' neste sábado

A ação “Pré-Carnaval nos Centros Culturais de Suzano” movimentou a cidade com diversas atrações para todos os apaixonados pela arte. A iniciativa, ocorrida quarta e sexta-feira desta semana (26 e 28/02), levou magia da folia para alunos e crianças que frequentam as unidades, proporcionando momentos de diversão e aprendizado.

As atividades foram realizadas como um “esquenta” para o carnaval e contaram com muita folia e integração entre os participantes, permitindo que eles entrassem no clima da festa com muita música e dança. As crianças foram incentivadas a irem fantasiadas para aproveitar ainda mais a experiência.

Diversas ações foram promovidas nos Centros Culturais Monteiro Lobato, no Jardim Colorado, e Nelson da Cruz, no Cidade Boa Vista; na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no Parque Palmeiras; e no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul. “Foram momentos de transformação dos centros culturais, que viraram pontos de encontro para aqueles que desejaram vivenciar o espírito carnavalesco de forma antecipada”, declarou a diretora de Cultura, Márcia Belarmino.

‘Folia no Parque’

A pasta também preparou uma programação especial para o período de carnaval. O “Folia no Parque” vai agitar a cidade a partir deste sábado (01/03), reunindo música, dança e brincadeiras. O evento também ocorrerá no domingo (02/03) e na terça-feira (04/03), sempre no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 10 às 19 horas.

Durante todos os dias, o público poderá desfrutar da Praça de Alimentação e da Feira Afro, das 10 horas às 18h30. Os brinquedos infláveis estarão em funcionamento das 10 às 15 horas, garantindo a diversão dos foliões.

Já a programação musical será intensa. O palco do Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares apresentará uma aula aberta a todos de ritmos brasileiros, ministrada pela arte-educadora da pasta, Patricia Moreira, das 10 horas ao meio-dia, seguido por uma lista de reprodução com marchinhas carnavalescas em caixas de som, do meio-dia às 13 horas. Em seguida, o “CarnaFlash” animará os presentes das 13 às 14 horas. No sábado, a apresentação será de Gra Marques e Ronaldinho; no domingo, a alegria ficará por conta de Dj Filolo e, na terça-feira, Yeza vai comandar a festa. Nos três dias, a programação ganhará ainda mais energia com apresentações de nomes do samba. Das 14 horas às 15h30, no sábado, sobe ao palco a Banda Lira Suzanense. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez da bateria da escola de samba Leandro de Itaquera. Já na terça-feira, dia de carnaval, o Alegra Samba Dancer vai garantir a festa, também com início às 14 horas.

Nos três dias, sempre às 15h30, ocorre o aguardado Concurso de Fantasias, que promete momentos de criatividade e tradição. O evento do sábado e do domingo será para as crianças entre 2 e 10 anos, com os pequenos a partir de 11 anos, sem limite de idade, participando na terça-feira. As inscrições serão realizadas das 13 às 14 horas nos dias de concurso, no interior do Pavilhão Zumbi dos Palmares, e contará com brindes aos vencedores.

Nos fins da tarde, das 17 horas às 18h30, as apresentações de membros das escolas de samba levarão ainda mais brilho ao evento. Participam a Escola de Samba Imperatriz Alvinegra de São Vicente, no sábado; a bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, campeã do carnaval de São Paulo em 2018, no domingo; e o Swingueira Samba Show, na terça-feira. O encerramento das atividades está previsto para as 19 horas.

“O Pré-Carnaval nos centros culturais mostrou como a cultura tem o poder de aproximar as pessoas e transformar espaços em verdadeiros polos de alegria e integração. Foi emocionante ver crianças e famílias celebrando juntas, resgatando tradições e fortalecendo nossa identidade cultural. Essa energia contagiante agora segue para o ‘Folia no Parque’, garantindo uma festa ainda mais vibrante para toda a população”, afirmou o secretário José Luiz Spitti.