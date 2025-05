Cultura realiza programação com DJs e exibição de balé

A Secretaria de Cultura de Suzano promoveu uma programação totalmente gratuita e livre para todos os públicos entre o último sábado e esta segunda-feira (24, 25 e 26/05). As atividades contaram com exposição artística, teatro de bonecos, músicas e artesanato.

A programação cultural começou no sábado, no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, com a feira de artesanato municipal. Na ocasião, os que passaram pelo local puderam prestigiar e comprar os diferentes artesanatos produzidos pelos artistas da região. As peças ofertadas variavam entre chaveiros, bonecas, costura criativa, dentre outras opções.

No mesmo dia, o Casarão das Artes, no centro, promoveu mais uma edição do projeto “Casarão Autoral”. Com início às 19 horas, a noite musical contou com duas bandas suzanenses voltadas ao rock, “Bário” e “Hevogan”, que são grupos musicais inspirados em grandes nomes desse estilo musical.

O domingo foi contemplado com o festival “Flashback no Parque”, também no Max Feffer. A ação reuniu cinco DJs, que tocaram as músicas clássicas dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000, trazendo muita animação, nostalgia e coreografias que remetem à época.

Já a programação do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, contou com o espetáculo “Dou Nada!”. A peça, que integra o projeto “Laboranecos”, abordou a história de Benedito, um homem determinado e apaixonado que faz de tudo pelo seu amor, até mesmo trabalhar. A exibição reuniu cerca de 47 espectadores, que puderam prestigiar e fazer parte do momento cultural.

1ª exposição de balé

Além dos eventos do fim de semana, a cidade recebeu nesta segunda-feira a primeira exposição artística de balé “Reverence” que foi realizada na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, do Parque Palmeiras, também promovida pela Secretaria Municipal de Cultura.

A iniciativa promoveu uma aula aberta com 75 alunos e reuniu familiares e convidados para prestigiar apresentações das alunas da oficina de balé da unidade, com programação dividida entre os períodos da manhã e da tarde.

O evento contou com momentos especiais de integração, com apresentação de música e dança às 8h30 e às 14 horas. Presente na cerimônia, o vice-prefeito Said Raful acompanhou as apresentações e conversou com pais e responsáveis, destacando a importância da cultura como ferramenta de inclusão e cidadania.

“A arte transforma realidades. Ver essas crianças em cena, com brilho nos olhos e apoio da família, nos mostra o quanto é valioso manter esses projetos ativos nos bairros. Parabéns a todos os envolvidos por esse lindo trabalho”, declarou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, reforçou o compromisso da atual gestão com a descentralização das atividades culturais e o fortalecimento dos centros culturais como polos de desenvolvimento humano, além de outros pontos da cidade. “A exposição artística de balé ‘Reverence’ mostra que a cultura está viva em todos os cantos da cidade. Levar arte e formação às periferias, valorizar o talento das nossas crianças e envolver as famílias em momentos como este é parte do nosso compromisso com uma Suzano mais inclusiva, sensível e conectada com a sua comunidade”, finalizou.

A Casa de Cultura do Parque Palmeiras está localizada na rua Manoel Ramos, 14, no Parque Palmeiras. O espaço funciona de segunda a sexta-feira e oferece oficinas culturais gratuitas para crianças e adolescentes a partir dos 7 anos.

Para mais informações, os interessados nas ações culturais promovidas pela Prefeitura de Suzano podem entrar em contato pelo telefone (11) 4747-4180.