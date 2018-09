Cultura realizará mutirão de inscrições para 1,4 mil vagas em aulas do Pelc

A Secretaria Municipal de Cultura vai realizar neste sábado (22), na Praça dos Expedicionários, no centro de Suzano, um mutirão de inscrições para aulas do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) para início imediato. No total, há 1.443 vagas remanescentes para diversos cursos e oficinas.

Há oportunidades para dança de salão (32 vagas), ritmos (68), street dance (42), zumba (78), ginástica (52), ginástica funcional (15), caminhada (5), futebol de campo (171), futsal (151), vôlei (53), vôlei de areia (10), capoeira (260), taekwondô (45), xadrez (76), teatro (167), violão (40), violino (13), artesanato (120) e fotografia (45). Confira no quadro abaixo onde cada curso será ministrado.

Qualquer pessoa pode participar, inclusive moradores de outras cidades. Há cursos e oficinas com limite de idade, mas grande parte é para todas as faixas etárias. No ato da inscrição é preciso apresentar um documento pessoal, RG ou CPF, para o preenchimento da ficha.

Durante o mutirão de inscrições, que ocorrerá das 9 às 14 horas, o público poderá conferir apresentações de alunas de street dance do Centro Cultural Colorado. Também haverá exposição da oficina de fotografia do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc)

Cursos e vagas disponíveis

Dança de salão – 32

Ritmos – 68

Street dance – 42

Zumba – 78

Ginástica – 52

Ginástica funcional – 15

Caminhada – 5

Futebol de campo – 171

Futsal – 151

Vôlei – 53

Vôlei de areia – 10

Capoeira – 260

Taekwondô – 45

Xadrez – 76

Teatro – 167

Violão – 40

Violino – 13

Artesanato – 120

Fotografia – 45

TOTAL – 1.443 vagas

Locais das aulas

• Centro Cultural Boa Vista/AAMAE

Ginástica, Xadrez, Ritmos, Teatro e Dança



• CEU Gardênia

Capoeira, Teatro, Voleibol, Futsal e Dança



• Instituto Virtutis/Sagrado Coração de Jesus

Teatro, Fotografia e Violão



• Parque Max Feffer

Futsal, Voleibol e Capoeira



• Esporte Clube Urupês

Futebol, Capoeira, Artesanato, Violão e Violino



• Centro Cultural Vila Figueira

Artesanato, Taekwondo, Violão, Teatro, Zumba e Ginástica



• Centro Cultural Colorado/Estádio Suzanão

Futebol, Ginástica e Street Dance



• Paróquia São José Operário/MDDF

Futebol, Ginástica e Ginástica Funcional



• Centro Cultural Palmeiras

Artesanato, Futebol e Voleibol



• Comunidade São Judas Tadeu

Caminhada e Dança de Salão