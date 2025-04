Cultura terá 'Casarão Autoral' para apresentações de músicos nesta sexta-feira

O Casarão das Artes (Rua 27 de Outubro, 271 - Centro) recebe nesta sexta-feira (25/04) a primeira edição do projeto “Casarão Autoral” do ano. Apoiada pela Secretaria de Cultura de Suzano, a ação ocorre por meio do edital “Produções Fonográficas”, que foi promovido pela pasta. As apresentações que compõe diferentes estilos musicais começarão às 19 horas, interessados em conferir a programação precisam comparecer ao local pouco antes do início das exibições.

Além desta apresentação, o projeto se estenderá para todas as últimas sextas-feiras de cada mês, até novembro, sendo que a última exibição está marcada para ocorrer no dia 28.

A primeira noite musical se inicia com Eric Camargo, compositor e produtor de suas próprias canções, o artista é conhecido por tocar samba e MPB há mais de cinco anos.

Logo em seguida será a vez do cantor Zaque Vieira. De estilo pop, ele começou sua carreira em competições de canto e, em 2023, foi nomeado “Cantor revelação” pela revista Página VIP. Já neste ano, por meio de um edital do município, conseguiu lançar seu primeiro EP intitulado “Armadura”. No trabalho o artista aborda os bloqueios emocionais e situações cotidianas.

Apresentando diferentes gêneros, Jean Makeciel encerrará o evento atendendo a diferentes gostos musicais. Desde rock gospel ao MPB, o artista atua em carreira solo e compôs as próprias músicas que deram origem ao álbum “A Arte nos Liberta”. A obra também foi gravada no Polo de Música e Audiovisual.

Para o secretário José Luiz Spitt, os eventos programados para ocorrer no Casarão reforçam a vocação artística em Suzano. “Nosso município é multicultural, os suzanenses apreciam diversos tipos de artes, como pinturas, artesanatos, músicas, peças teatrais e muitos outros. Os editais contribuem para o crescimento e o apoio aos artistas locais, e a tendência é incentivar cada vez mais as diversas formas de expressão na cidade por meio das ações promovidas pela secretaria. Convido todos a participar dos próximos eventos no Casarão”, evidenciou o chefe da pasta.