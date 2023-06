Cultura terá oficinas e pintura em tecido na Festa da Cerejeira

A Secretaria Municipal de Cultura promoverá várias atividades durante a 36ª edição da Festa da Cerejeira, que conta com o apoio da Prefeitura de Suzano e ocorrerá neste sábado e domingo (01 e 02/07), na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - Parque Suzano), das 10 às 22 horas. Na oportunidade, a pasta programou a realização de oficinas de pintura em tecido, desenho de personagens e ikebana.

De acordo com a programação da pasta, as ações terão início no sábado, das 11 às 18 horas, com a realização da oficina de ikebana, que contemplará o desenvolvimento e reprodução de artes florais japonesas. A atividade será iniciada no mesmo horário no dia seguinte, porém seu término está previsto para 13 horas.

Mais tarde, no sábado, entre 14 horas e 15h30, ocorrerá a oficina de pintura em tecido, também baseada na cultura japonesa. A atividade, que será conduzida por Neuza Ferreira e Vera Morais, também terá o mesmo horário no domingo.

Já a oficina de desenho de personagens, será conduzida por Wbiracy Costa e vai abordar a reprodução dos personagens clássicos dos animes japoneses e ocorrerá no sábado em duas oportunidades, das 14 horas às 15h30 e das 16 horas às 17h30. Vale destacar que, nesta ocasião, os materiais para produção serão oferecidos pela administração municipal e ocorrerão gratuitamente.

Na visão do secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, as ações garantirão imersão às tradições japonesas. “A cultura do Japão é extremamente rica e tem uma ligação muito forte com o nosso município. Oferecer este tipo de atividade demonstra a valorização e o cuidado que temos em reconhecer este fato. Sem dúvida, serão momentos de aprendizado e, principalmente, enriquecimento cultural”, disse.