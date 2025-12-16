Cultura ultrapassa marca de 200 mil pessoas alcançadas em 2025 com atrações de fim de ano

A Secretaria Municipal de Cultura ultrapassou a marca de 200 mil pessoas alcançadas com as atrações organizadas nesta reta final de 2025. A programação repleta de atividades, que mobilizou mais de 3,5 mil artistas em mais de mil ações no ano, foi finalizada em grande estilo, trazendo para a população a chegada do Papai Noel, as apresentações de encerramento do Programa de Formação Artística (Profart), a Semana do Riso Frouxo e mais uma edição do “Samba no Parque”.

Para abrir as comemorações de Natal, a Cultura mobilizou cerca de quatro mil pessoas na Praça João Pessoa, em 5 de dezembro, para acompanhar a aguardada presença do Bom Velhinho. As famílias se reuniram para vivenciar um evento repleto de fé, emoção e a tradicional missa durante as apresentações que acompanharam a festa. A música e a dança seguiram sendo destaque neste ponto durante os três finais de semana seguintes.

A primeira semana de dezembro também marcou o encerramento das apresentações do Profart, que reuniram mais de seis mil espectadores nos equipamentos da pasta: Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (CEU), no Jardim Gardênia Azul; Casa de Cultura Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva; Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata; Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz; Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato; e Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, na região central.

O período ainda marcou o início das comemorações pelo Dia do Palhaço (10/12), com as atividades da Semana do Riso Frouxo, que se desenvolveram entre 8 e 14 de dezembro, quando foram organizados workshops, palestras, apresentações e um sarau, tanto no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, como no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador.

Também neste parque, mais especificamente no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, foi realizada a última edição especial do projeto “Samba no Parque” de 2025, em 7 de dezembro, quando foram interpretadas músicas inspiradas na temática do “Quintal do Zeca Pagodinho”, além de clássicos de Biro do Cavaco, que atraíram cerca de sete mil pessoas.

Outros destaques

O Max Feffer de fato foi um dos principais palcos da Cultura em 2025, consolidando eventos que viraram tradição na cidade: Folia no Parque (01, 02 e 04 de fevereiro), com 60 artistas, mil crianças e 32 mil participantes; aniversário da cidade (02,05 e 06 de abril), com 54 apresentações, 35 grupos, 300 artistas e nove mil participantes; e o Parque da Alegria (12 de outubro), com 52 artistas e dez mil participantes.

Neste e nos outros equipamentos da pasta, as produções artísticas se desenvolveram por meio da atuação associada a cada linguagem, como no contexto das artes cênicas (teatro e circo), em que foram promovidas 89 atividades, incluindo quatro mostras e festivais, sete ensaios abertos, 66 espetáculos, 16 ações informativas, participação de 1.513 artistas e de 18.137 espectadores.

Os eventos de todas as linguagens contaram com apoio dos recursos da Lei Paulo Gustavo (lei federal 195/22), que contemplou 135 projetos, e da Política Nacional Aldir Blanc, que beneficiou outros 75 projetos, de homens, mulheres, negros, pardos, indígenas e o público LGBTQI+, abrangendo diferentes segmentos, como mostras e festivais, ação formativa, circulação de bens artísticos, ações para o patrimônio cultural, obras inéditas e publicação.

O trabalho do setor de Artes Plásticas garantiu a realização de 16 exposições, mobilizou 102 artistas e atraiu cinco mil pessoas nos eventos, com destaque para a retomada do Salão de Artes Plásticas - edição Alto Tietê, organizado ao longo do mês de outubro, que contou com 91 inscritos e cinco premiados.

No audiovisual, foram desenvolvidas ações específicas da linguagem e registradas participações interligadas com demais linguagens artísticas da secretaria, atraindo, ao todo, 1.260 espectadores, com menção especial para o Bike Cine, Cine Resistência, Cine Comunidade, a Mostra de Curtas “Olhar de Criança em Foco”, e a exibição dos documentários “Raízes da Dança” e “Sempre Fica Algum Perfume”.

Na dança, o principal destaque ficou por conta da 5ª Mostra de Dança, realizada em agosto, durante 17 dias, em 12 espaços da cidade, onde foram organizadas 50 atividades, que atraíram 11,3 mil pessoas. Ao todo, houve nove espetáculos no Teatro Dr. Armando de Ré, com um público de 2,6 mil pessoas; atrações em seis espaços alternativos, com um público de 5,6 mil pessoas; sete ações formativas, com um público de 860 pessoas; 19 exibições de documentário, com 640 espectadores, e nove circulações em escolas e centros culturais, com 1,6 mil espectadores.

Com relação à música, foram destacadas as 20 ações continuadas no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, incluindo o “Rock no Parque”, o “Flashback no Parque” e “Samba no Parque”, que mobilizaram 200 artistas e atraíram 40 mil pessoas.

A circulação de pessoas foi intensa neste e nos outros equipamentos, incluindo a visitação no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, que recebeu mais de dez mil visitantes, muito em função das mais de cem apresentações do Teatro Memórias da Casa. Nos outros centros culturais, as atividades que mais predominaram foram aquelas relacionadas às oficinas do Profart, que atraiu 4.065 alunos, um número 33% maior do que o registrado no ano anterior.

No Centro Cultural Boa Vista, foram 523 alunos, 26 ações culturais e um público de 2.931 pessoas. O Centro Cultural Colorado mobilizou 715 alunos, que desenvolveram 25 ações culturais, atraindo 900 espectadores. No Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, 402 alunos participaram das oficinas, que resultaram em 50 ações culturais, atraindo 6.937 pessoas. O Centro Cultural Casa Branca recebeu 290 alunos, 12 ações culturais e 500 pessoas nos eventos. E, por fim, na Casa de Cultura de Palmeiras registrou-se 387 alunos, 15 ações culturais, e 2.325 pessoas nos eventos.

O secretário José Luiz Spitti afirmou que os números atestam a abrangência das ações da Cultura neste ano. “Tivemos uma atuação expressiva nas diferentes linguagens artísticas que trabalhamos junto à população. Pudemos organizar eventos nos quatro cantos da cidade, reforçando nossa intenção de descentralizar as atividades da pasta, para que todos possam ter acesso às oficinas e às atrações que desenvolvemos. Tivemos uma adesão importante nas mostras e festivais, assim como em todos os eventos no Parque Max Feffer”, declarou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi lembrou que fomentar os mais variados tipos de arte para a população é uma das premissas da gestão. “Trabalhamos todos os dias para fazer de Suzano uma cidade cada vez melhor, e a Cultura não fica de fora. Buscamos oferecer teatro, música, dentre outras formas de arte para nossos moradores, de preferência com artistas da nossa cidade, para estimular o senso crítico e, também, divertir a nossa população”, apontou o chefe do Poder Executivo municipal.