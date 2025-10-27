Cursinho Chico Mendes de Suzano é contemplado pelo edital do CPOP do Governo Federal

O tradicional Cursinho Popular Chico Mendes, de Suzano, foi contemplado pelo edital do CPOP (Rede Nacional de Cursinhos Populares), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que busca fortalecer a preparação de jovens de baixa renda para o ingresso no ensino superior. O cursinho é o único de Suzano selecionado e passou a receber recursos federais em junho de 2025, integrando uma rede nacional de cursinhos financiados pelo Governo Federal.

Criado há 18 anos, o Cursinho Chico Mendes integra a REDE CCM – Rede de Cursinhos Comunitários, e é reconhecido por seu impacto social e resultados expressivos. É um dos cursinhos populares com maior número de aprovações no Estado de São Paulo, com ex-alunos em todas as universidades públicas estaduais e dezenas de estudantes em universidades federais de diferentes regiões do país.

Com o edital, cada estudante contemplado recebe R$ 200 por mês para apoiar sua permanência nos estudos. Os professores e coordenadores também passam a receber auxílio financeiro, reconhecendo o trabalho voluntário e a dedicação à educação pública e popular. O programa é considerado fundamental para a permanência dos estudantes e para a redução da evasão escolar, fortalecendo a trajetória acadêmica dos jovens.

“Esse investimento é fundamental. Em Suzano, ter um cursinho com 18 anos de história receber esse reconhecimento do Governo Federal é um marco. Mostra que o trabalho coletivo e comunitário dá resultados concretos”, destaca o professor Fábio Torres, fundador do cursinho.

“Ver esse reconhecimento é motivo de muito orgulho para todos nós. Ele reforça a importância da gestão coletiva e do compromisso com a educação popular. Cada recurso recebido é transformado em novas possibilidades para nossos estudantes”, afirma Diego Conrado, coordenador administrativo do Cursinho Chico Mendes.

João Victor Marins (20 anos), que foi aluno do projeto e atualmente é o coordenador do Cursinho Chico Mendes e hoje cursa Odontologia, representa o impacto direto da educação popular na transformação de vidas. “Participar do cursinho e agora também coordenar atividades é muito gratificante. Ver tantos colegas conquistando seus sonhos mostra que nosso esforço vale a pena”, afirma João Victor.

Para Melissa Guimarães, aluna de 16 anos e integrante da coordenação, o Cursinho Chico Mendes “é uma oportunidade para estudantes da cidade se prepararem para prestar vestibular nas principais universidades, seja elas públicas ou particulares, onde podem disputar as bolsas do Prouni (Programa Universidade Para Todos)”, destaca.