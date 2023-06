Curso capacita estabelecimentos de saúde para melhorar a comunicação com colaboradores e pacientes

Clínicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde do Alto Tietê que quiserem melhorar a comunicação com sua rede de relacionamento (colaboradores, pacientes, parceiros e fornecedores) podem participar do curso “Comunicação interna e externa”, que acontecerá no dia 21 de junho, das 9 às 17 horas, no Centro Oncológico Mogi das Cruzes. A realização é do SindMogi, sindicato regional da Fehoesp, federação que representa os estabelecimentos privados de serviços de saúde do Estado de São Paulo, em parceria com o Sindsuzano.

O curso será ministrado pelo IBEC (Instituto Brasileiro da Excelência em Atender Clientes), com o objetivo de oferecer ferramentas e novos conhecimentos de gestão para que as instituições privadas de saúde do Alto Tietê elevem sempre a qualidade e a segurança dos seus atendimentos.

Segundo o diretor do SindMogi, Alvaro Otávio Isaias Rodrigues, os cursos foram definidos a partir de um fórum promovido no final de março realizado justamente para ouvir os anseios e necessidades do setor. Os encontros serão realizados nas dependências do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, localizado na rua Osmar Marinho Couto, nº 78, Alto do Ipiranga.

Podem participar estabelecimentos de saúde filiados ou não no SindMogi e SindSuzano. Mais informações pode ser conferida no https://oncomogi.com.br/cursos-sindmogi-sindsuzano-ibec/.