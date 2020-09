Curso da Educação com a Fundação Roberto Marinho abre 500 vagas

A Secretaria Municipal de Educação de Suzano apresentou na manhã desta segunda-feira (31/08), em um evento online, a proposta de “Formação Volta às Aulas – Suzano”, idealizada em parceria com a Fundação Roberto Marinho e com apoio da Fundação Itaú Social.

O curso exclusivo para profissionais da pasta terá 500 vagas. As inscrições serão abertas nesta terça-feira (01/09), a partir das 9 horas, e seguirão até o dia sete de setembro (segunda-feira).

No evento houve as participações do secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini; da coordenadora do Núcleo Pedagógico do Ensino Fundamental de Suzano, Rosângela Matias; do gerente geral do Laboratório de Educação (Led) da Fundação Roberto Marinho, João Alegria; do coordenador de Projetos do Led, Ricardo Pontes; da líder de Projetos do Led, Karen Lucena; e da gerente de Implementação da Fundação Itaú Social, Tatiana Bello.

Cerca de 800 educadores do município acompanharam a webinar. A formação é voltada para professores, gestores e técnicos educacionais e tem como objetivos apoiar a atuação dos profissionais da Educação Básica no distanciamento social e auxiliá-los para a futura retomada das atividades presenciais nas escolas no novo contexto social e educacional pós-pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A formação contará com quatro eixos de conteúdo voltados à recriação das rotinas escolares: Avaliação, Gestão Pedagógica, Práticas de Ensino Aprendizagem e Projeto Aplicativo. A ideia é que os profissionais sejam protagonistas na implementação de soluções educacionais no contexto pós-pandemia, repensando e renovando práticas de ensino-aprendizagem a partir desta experiência.

Divididos em grupos, os educadores irão realizar o planejamento, o gerenciamento e a reorganização das atividades escolares a partir do desenvolvimento de um projeto de aplicativo. A proposta estima a formação de 500 professores, coordenadores pedagógicos, diretores e equipes técnicas da rede municipal de ensino de Suzano.

A formação em ambiente online terá carga horária total de 60 horas e o cronograma de atividades será concluído em março de 2021. A criação do conteúdo contou com a colaboração de outras organizações sociais que também atuam no campo da Educação: Instituto Reúna, Instituto Península, Fundação Telefônica Vivo, Google for Education e Ensina Brasil.