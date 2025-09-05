Curso de 'Cuidadoras de Pessoas Idosas' abre 70 vagas na segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano inicia nesta segunda-feira (08/09), a partir das 8 horas, as inscrições para o curso “Cuidadoras de Pessoas Idosas”, que disponibilizará 70 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As interessadas devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) portando RG, CPF, comprovante de residência em Suzano e o Número de Identificação Social (NIS).

A formação se desenvolverá em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus Suzano - ao longo de encontros diários, de segunda a sexta-feira, entre os dias 22 de setembro e 28 de novembro, totalizando 192 horas de duração. Serão formadas duas turmas de 35 alunas, sendo que uma terá aulas pela manhã, das 8 horas ao meio-dia; e a outra receberá os conteúdos na parte da tarde, de 13 às 17 horas. Ao fim, todas as participantes que concluírem o curso receberão certificado da instituição.

O objetivo dessa iniciativa é proporcionar benefícios em diferentes aspectos, já que prepara mulheres para atuarem de forma ética e responsável no cuidado de pessoas idosas; promove competências técnicas e humanas para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos; e fortalece a autonomia e a inserção socioeconômica das participantes. Por isso, os projetos pedagógicos foram elaborados de maneira coletiva, considerando as experiências das trabalhadoras e adaptando-se às especificidades do público atendido.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que o curso gera oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e amplia o número de profissionais qualificados. “Esta formação traz consigo um aspecto social muito relevante para o município pois garante uma qualificação especial para a função e prepara os profissionais para lidarem com os idosos da maneira que eles precisam”, declarou a diretora.

Já a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a iniciativa se integra às ações voltadas para as mulheres em Suzano. “Estamos trabalhando com o intuito de oferecer condições para que as munícipes possam buscar sua autonomia. Este curso se alinha a esse propósito e dará ferramentas para que elas possam alcançar os seus objetivos no mercado de trabalho. A qualificação ainda fortalece nossa atuação voltada à melhoria da qualidade de vida dos idosos”, ressaltou Déborah.