Curso de garçons do Saspe registra recolocação profissional de 50% dos alunos

O Serviço de Ação Social e Projeto Especiais (Saspe) realizou na última semana a certificação de 11 alunos formados no curso “A Arte de Servir: Formação para Garçons”, iniciativa inédita com capacitação ministrada pelo instrutor voluntário Cleber Arena, que já garantiu a recolocação profissional a seis formandos que estão atuando na área. O índice reforça a importância da iniciativa na geração de emprego e renda em Suzano.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, é gratificante ver os resultados desta parceria. “Dos nossos 11 alunos formados, seis já estão atuando no mercado de trabalho, prestando serviços em eventos e estabelecimentos da cidade. Isso demonstra o quanto a iniciativa deu certo, junto com o Cleber, do Buffet Prosperare. Registro minha gratidão por acreditarem no Saspe e seguimos de portas abertas para empresários que desejam capacitar pessoas e as introduzir ao mundo do trabalho”, disse.

Para o instrutor, agora, com o certificado em mãos, as oportunidades aos alunos se ampliarão ainda mais. “Estou muito satisfeito com o resultado e já estamos estudando a possibilidade de uma segunda turma nos próximos meses. Desejo sucesso aos alunos e agradeço a oportunidade que o Saspe, a Déborah e o prefeito Pedro Ishi estão dando a esses jovens e adultos”, reforçou Cleber Arena.

Os alunos Guilherme Adriel Lasco da Silva e Eric Monteiro Bonini estão entre os formandos que já estão atuando na área. “Depois de oito semanas maravilhosas já tive três experiências em eventos, colocando em prática tudo o que eu aprendi”, disse Silva. “A gente agradece a oportunidade para esse curso, que está garantindo uma renda extra nas festas”, reforçou Bonini.

O Saspe realiza atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. As oportunidades em cursos e workshops são periodicamente divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Suzano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.