Curso de Libras tem início com capacitação para servidores e população

A Prefeitura de Suzano deu início ao curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que nesta primeira etapa contempla 75 alunos, distribuídos em três turmas: servidores dos poderes Executivo e Legislativo, além de moradores da cidade. O secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, participou da abertura das atividades nesta quinta-feira (08/05), na Câmara.

A iniciativa, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e da Casa de Leis, tem como objetivo ampliar a acessibilidade e promover a inclusão nos espaços públicos.

Com aulas ministradas pela intérprete Cláudia Oliveira, a formação ocorre às terças-feiras no Anfiteatro Orlando Digenova, anexo ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, centro), das 8 às 11 horas, e das 14 às 17 horas, para servidores da Prefeitura de Suzano; e, às quartas-feiras, nos mesmos horários e local para a população em geral. Às quintas-feiras, das 8h30 às 11h30, na sede da Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, centro), ocorrem as aulas para os servidores do Poder Legislativo.

Na abertura do curso, o secretário esteve ao lado do presidente da Câmara, Artur Takayama, e dos vereadores Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, para dar as boas-vindas aos participantes.

“A Libras é uma ponte fundamental para garantir o direito à comunicação e o acesso aos serviços públicos. Formar servidores e cidadãos com essa habilidade é um passo importante para uma cidade mais acessível, acolhedora e inclusiva. Por isso, reforço os agradecimentos ao prefeito Pedro Ishi, que estabeleceu essa parceria junto à Câmara”, disse Pavione.

O presidente do Poder Legislativo ressaltou a importância da iniciativa. “A Libras é essencial para que possamos nos comunicar de forma efetiva com a comunidade surda. Esse curso é um passo importante para tornar a Câmara e os serviços públicos mais acessíveis e preparados para atender a todos”, afirmou Takayama.

O vereador Maizena, por sua vez, também destacou a relevância da formação. “Nosso desejo é ver uma Suzano cada vez mais inclusiva, onde todos tenham voz, vez e acesso aos direitos, independentemente de suas limitações”, declarou.

Serviço

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, disponibiliza a Central de Interpretação de Libras (CIL), que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na sede do Saspe, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.

Para solicitar atendimento, é necessário preencher o formulário disponível no link bit.ly/cilsuzano, que foi adaptado para atender às necessidades dos usuários, incluindo vídeos em Libras. A maioria dos atendimentos é realizada por videochamada, mediante agendamento com até cinco dias úteis de antecedência. O serviço também pode ser acionado emergencialmente por atendentes de equipamentos públicos municipais.