Curso de Promotoras Legais Populares conclui 1º semestre com 300 alunas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano concluiu nesta terça-feira (27/06) o primeiro semestre de aulas da 11ª turma do curso de Promotoras Legais Populares. Ao todo, o período contou com cerca de 300 alunas inscritas acompanhando as 17 videoaulas publicadas no canal oficial da Prefeitura de Suzano no Youtube (http://bit.ly/TVPrefeituradeSuzano). Os conteúdos seguem disponíveis, sendo que novas exposições serão atualizadas a partir da primeira semana de agosto.

O curso garante informação e noções de Direito ao público feminino a fim de assegurar o pleno exercício da cidadania. Neste primeiro semestre, as atividades foram acompanhadas por mulheres suzanenses, e de demais cidades brasileiras, por meio de vídeos disponibilizados todas as terças-feiras, às 18h30. As aulas começaram em meados de março, em alusão à semana do Dia Internacional da Mulher (08/03), e seguiram até esta última terça-feira de junho, totalizando 17 semanas de muito aprendizado com professores voluntários do Direito e demais convidados.

Entre eles estiveram as advogadas Luciana Borsoi de Paula, Ana Lucia Dias, Alessandra Zocoli Borges Bleinroth, Rosana Moitinho, Claudia Patrícia de Luna, Adriana Zorub e Margareth Hernandes, além do advogado Leonel Correia. Também participaram a pedagoga Marinete Oliveira; a assistente social e arteterapeuta junguiana Janete Figueira; a intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Cláudia Oliveira; o professor Ronaldo Ribeiro; a psicóloga Cristina dos Santos Nery de Oliveira; a coordenadora da Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS), Magna Barboza Damasceno; o engenheiro ambiental Allan Santos de Oliveira; e o secretário de Comunicação Pública de Suzano, o jornalista Paulo Pavione Miyanishi.