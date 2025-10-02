Curso 'Leitura e Interpretação de Desenhos e Projetos de Obras Civis' está com vagas abertas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano está com 15 vagas abertas para o curso de “Leitura e Interpretação de Desenhos e Projetos de Obras Civis”. As inscrições devem ser realizadas na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) até todas as vagas serem preenchidas.

A capacitação ocorre em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e será realizada entre os dias 7 de outubro e 16 de dezembro, sempre às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, totalizando 20 encontros e uma carga horária de 80 horas.

O curso visa garantir um melhor entendimento das representações gráficas relacionadas às diversas etapas de uma construção, desenvolvendo competências relativas à leitura e interpretação de desenhos e projetos utilizados nos canteiros de obras. Assim, o aprendizado dará mais condições para que o trabalho possa ser executado de acordo com o planejado e em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de saúde e de segurança.

Para participar, é necessário ter ensino médio concluído, apresentar comprovante de residência de Suzano, RG, CPF e ser maior de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743- 1600.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a oportunidade e ainda fez um convite. “Mais uma formação adicional está sendo ofertada aos munícipes, proporcionando atividades extracurriculares que ampliam conhecimentos e abrem novas oportunidades. Convido a população da nossa cidade a aproveitar mais essa oportunidade de aprendizado e agregar mais conhecimento para buscar uma colocação no mercado de trabalho no setor de Construção Civil”, disse.