Curso Pré-Vestibular e Univesp mantêm atividades na Internet

O distanciamento social durante a quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19) não desanimou os grupos de estudos do Curso Pré-Vestibular Municipal e do polo suzanense da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), ambos sediados no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). As grades curriculares e os calendários estão mantidos por meio de ferramentas on-line.

A assessora responsável pelos dois projetos, Cláudia Batista Tamarindo, explicou que alunos e professores do Curso Pré-Vestibular estão empenhados em manter o cronograma dos conteúdos pedagógicos, originalmente proposto em aulas presenciais, de segunda a quinta-feira, no Saspe. “Os grupos de estudos mantêm contato por meio de aplicativo de mensagens e agora materiais e exercícios são repassados pelos professores por meio de plataformas gratuitas de compartilhamento”, afirmou.

O curso é frequentado por cerca de 80 estudantes interessados na preparação para vestibulares e concursos públicos. As aulas de idiomas do projeto “Saspe Línguas” também seguem plano semelhante, a fim de que os 130 alunos de inglês e espanhol possam manter o aprendizado.

Já a Univesp, que sempre teve a educação à distância como premissa, segue com os conteúdos on-line por meio do portal de acesso. No entanto, as provas bimestrais aplicadas no laboratório de informática do Saspe agora estão disponíveis para o aluno fazer em casa. “Os encontros e as provas presenciais foram suspensos. Por enquanto, tudo foi alterado para ser acessado onde se desejar”, explicou.

Suspensão

Outra ação anunciada pela Univesp foi a possibilidade de trancamento da matrícula neste período de quarentena. “Entendemos que algumas pessoas podem ter dificuldades de acesso à Internet ou mesmo estarem passando por outros tipos de problemas pessoais neste momento.Portanto, haverá a possibilidade de suspensão excepcional”, disse.

A dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, lembrou a importância do conhecimento e da união e agradeceu o empenho de cada aluno e, principalmente, dos professores. “A Educação é a chave para a transformação que tanto buscamos na sociedade. Parabenizo a garra dos alunos da Univesp, que já estão no ensino superior, e do pessoal do Pré-Vestibular, que também se preparam em busca de um futuro melhor. Nada disso seria possível sem a união, a vocação e a boa vontade dos professores neste trabalho voluntário com nossos jovens e adultos”, destacou.