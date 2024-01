Cursos de fabricação de pães e de tecidos abrem 60 vagas gratuitas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abre nesta segunda-feira (29/01) as inscrições para 60 vagas destinadas aos interessados em participar de cursos nas áreas de fabricação e venda de alimentos ou ajuste e confecção de tecidos.

As atividades serão realizadas entre a segunda metade de fevereiro e a primeira semana de março. Os cursos serão gratuitos e ministrados por profissionais capacitados das instituições parceiras. Serão 16 vagas para “Fabricação e Venda de Pães Doces e Semi Doces” e outras 16 para a de “Fabricação e Venda de Produtos de Confeitaria”. A qualificação ocorre entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, sendo o primeiro das 8 horas ao meio-dia, e o segundo das 13 às 17 horas.

Além destes cursos, outras atividades vão abrir inscrições no mesmo dia com 14 vagas para o curso de “Ajuste e Reforma de Roupas” e outras 14 para “Confecção de Acessórios para Pet em Tecido”, com as aulas sendo realizadas entre 22 de fevereiro e 5 de março. Os horários serão semelhantes aos dos cursos de alimentos, sendo das 8 horas ao meio-dia para o de roupas e das 13 às 17 horas para o de acessórios para os animais.

Para realizar o cadastro e participar dos cursos é necessário ser maior de idade e comparecer, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) apresentando documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano. Durante as capacitações, os alunos vão desenvolver habilidades utilizando métodos, maquinários e equipamentos, em conformidade com normas e legislações sanitárias, ambientais, de saúde, segurança no trabalho e na qualidade.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou que a abertura das inscrições representa uma grande oportunidade para as pessoas que têm mais intimidade com os setores de alimentação e têxtil se especializarem para buscar novas oportunidades de gerar renda.

“Essa é uma grande parceria que possibilita o aprendizado de diversas pessoas que, muitas vezes, não têm condições de pagar por um curso. São atividades que vão agregar conhecimento e, com isso, poderemos formar novos empreendedores que podem gerar empregos em nossa cidade. Quem faz esses cursos já sai do Saspe preparado, e isso é gratificante para nós”, declarou Larissa.