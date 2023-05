Cursos, oficinas e palestras são oferecidos ao público

Há oferta de cursos, oficinas e palestras no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti.

Segundo a Prefeitura, também estão contabilizadas a realização de eventos como bailes, gincanas e concursos pelo Fundo Social de Solidariedade; oferecimento de aulas e participação em competições por parte da Secretaria de Esportes e Lazer; disponibilidade de cuidados e atividades socioassistenciais no Centro Dia do Idoso pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; acesso a serviços de convivência, fortalecimento de vínculos e acolhimento por meio de convênios com organizações do terceiro setor; confecção e entrega em domicílio, gratuitamente, de credenciais para utilização em vagas de estacionamento rotativo pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Há também possibilidade de avaliação oftalmológica e confecção de óculos pelo Programa da Boa Visão; disponibilidade do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso.

A Prefeitura de Suzano realiza atividades voltadas para o público idoso.