Da Raul Brasil à Marginal do Una: relembre 70 principais fatos de 2019

Da comoção nacional com o massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil ao êxtase dos quase 10 mil suzanenses com a inauguração da Marginal do Una. Um misto de sentimentos torna 2019 um ano histórico, não só para Suzano, mas para todo o Alto Tietê.

Nas 296 edições veiculadas pelo DS ao longo de 2019, alguns acontecimentos ganharam destaque, inclusive na mídia nacional e internacional, como o massacre na Raul Brasil, por exemplo, onde dez pessoas - sendo cinco alunos, uma coordenadora, uma inspetora, dois suicidas e o tio de um deles - morreram na manhã de 13 de março.

Suzano também viveu um dos momentos de maior alegria dos últimos anos ao receber, pela primeira vez em sua nova arena, um jogo da seleção feminina de vôlei, e logo contra a Argentina. Naquela manhã de domingo, 18 de agosto, 5 mil pessoas foram ao palco da partida, que foi transmitida para todo o Brasil dentro do Esporte Espetacular.

Esporte que, aliás, teve outros dois grandes momentos “espetaculares” na região. Na Copa São Paulo, realizada em janeiro, o União Mogi avançou à segunda fase da competição eliminando ninguém menos que o Santos, com um empate por 0 a 0 na última rodada da fase de grupos.

Em outubro, Suzano foi confirmada como sede da próxima edição do torneio, que começa no próximo dia 2. A cidade volta à competição, considerada vitrine no futebol brasileiro, após seis anos fora.

Em 2019, a polícia também protagonizou grandes momentos. Em abril, uma ação da Rota e do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana de Mogi das Cruzes resultou na morte de 11 homens em uma tentativa a roubo de bancos em Guararema. Um "paredão" de câmeras de monitoramento da cidade auxiliou na ação. No mês seguinte, Suzano inaugurou algo parecido: a Central de Segurança Integrada (CSI).

Moradores da região, que precisam se deslocar diariamente até a cidade de São Paulo, também foram recompensados em 2019. Abril foi marcado pelo fim das "terríveis" baldeações da Linha 11-Coral da CPTM em Guaianases.

Além disso, grandes inaugurações já mudam a vida de milhares de pessoas da região. Desde a agilidade em Suzano e Mogi, que ganharam a Marginal do Una e a Avenida das Orquídeas, respectivamente, até as necessidades atendidas de filhos de trabalhadores da Vila Perracini, em Poá, que ganharam uma “escola modelo” novinha.

A Santa Casa de Suzano lutou para não ser leiloada, e as perícias médicas no INSS quase acabaram. Tivemos “explosão” nos casos de dengue e sarampo na região, e muita água nas represas do Alto Tietê. Teve até a primeira mulher presidente da Câmara de Suzano. Este ano ficará marcado para sempre na vida de cada morador da região.