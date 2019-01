Dados sobre requalificação da Área Central de Suzano serão apresentados nesta quarta-feira

O levantamento de dados para o Plano de Requalificação da Área Central de Suzano foi finalizado e será apresentado ao público nesta quarta-feira (30) em uma reunião que acontecerá na sede da Associação Comercial e Empresaria (ACE) de Suzano, e que irá contar com a presença do secretário e Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

A ACE informou que segue convidando os comerciantes a participarem da reunião. "Comunicamos todos os seus associados, por e-mail e rede social, sobre a reunião e convidando a todos os interessados a participarem desse encontro, pois entendemos que se trata de um assunto de extrema importância a todos", conta.

A Prefeitura de Suzano informou que a etapa de levantamento e análise de dados para o plano de requalificação do quadrilátero central de Suzano foi finalizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana após seis meses de avaliação.

"Foi avaliada a área compreendida entre as ruas General Francisco Glicério e Dr. Prudente de Moraes e as avenidas Regina Cabalau Mendonça e Armando de Salles Oliveira", comunica.

De acordo com a Prefeitura, um dos pontos abordados foi a situação das calçadas para a adequação às normas de conservação e acessibilidade. "A expectativa é que no futuro os responsáveis pelos logradouros sejam informados sobre a necessidade de consertos e implantação de guias rebaixadas, além da poda de árvores para maior segurança", garante.

ACORIS

A Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) informou que apoia a iniciativa da municipalidade pois, segundo o vice-presidente Carlos José Trevisan Junior, "toda e qualquer melhoria no município irá trazer uma valorização dos imóveis, assim como facilitará o acesso de pessoas e veículos, tornando a cidade mais 'amigável'", explica.

Questionado sobre as maiores demandas que identifica na área central, Trevisan acredita ser a mobilidade. "Em minha opinião, as calçadas são estreitas e mal cuidadas e os buracos são frequentes e as rampas de acesso, deficitárias. As ruas são estreitas e não existe um fluxo de veículos compatível, o que denota a alteração de mão de direção em algumas ruas", opina.

Além disso, Trevisan comentou sobre as vagas de estacionamento que, em sua percepção são insuficientes. Para ele, se realizassem melhorias nas ruas paralelas e perpendiculares, o fluxo de trânsito melhoraria, o que iria possibilitar a construção de novas vagas de estacionamento.