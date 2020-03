Dados sobre suspeitos de coronavírus divergem entre Estado e município

Os números de casos suspeitos de coronavírus, em Suzano, divulgados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde são diferentes daqueles informados pelo município.

Enquanto que o Estado registrou dois casos suspeitos em boletim de ontem, na sexta-feira Suzano confirmou três. São mulheres de 24, de 25 e de 32 anos.

Elas chegaram da Europa na manhã de quinta-feira (27/02) pelo aeroporto de Guarulhos com sintomas de gripe.

As três passaram pela Espanha e França durante o Carnaval. Já no desembarque, elas foram orientadas a procurar um serviço de saúde.

Ontem, a Secretaria estadual da Saúde atualizou o número de casos suspeitos com 163 em todo o Estado, sendo 2 em Suzano.

O DS questionou a Secretaria Estadual de Saúde sobre a divergência dos números. A pasta informou que as autilizações ocorrem todos os dias, mas não soube informar se havia sido descartado um caso de Suzano.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, por outro lado, ao DS que ainda constam 3 casos.

Descartados no Estado

São Paulo também contabiliza 48 casos descartados, desde o início das notificações. Não há casos prováveis, atualmente.

O Estado de SP segue com dois casos confirmados de COVID-19. Ambos foram infectados na Itália e passaram por atendimento por médico no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital.

Foram diagnosticados pelo serviço e, atualmente, estão em isolamento domiciliar, estáveis, sob monitoramento diário pela Secretaria Municipal de São Paulo.

A segunda confirmação ocorreu no sábado (29), e não altera a situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro. Conforme definido pelo Ministério da Saúde na mesma data, todos os laboratórios públicos ou privados que identificarem casos confirmados pela primeira vez, adotando o exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), devem passar por validação de um dos três laboratórios de referência nacional, a saber: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Pará, e Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.