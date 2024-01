DAEE inicia nova fase de desassoreamento do rio Tietê em Suzano

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do governo do Estado de São Paulo inicia na próxima semana mais uma etapa dos trabalhos de desassoreamento do rio Tietê em Suzano. Essa fase inclui ao cronograma a limpeza do leito do rio, e não apenas das margens, como ocorre atualmente. Na última terça-feira (22/01) o órgão informou à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos que novos equipamentos serão incluídos nas atividades, iniciadas em dezembro do ano passado e previstas para serem concluídas em 30 meses.

A autarquia estadual montou conjuntos embarcados para retirar resíduos do fundo do rio. Estão sendo disponibilizados um rebocador, uma plataforma com escavadeira e uma barcaça. A estrutura é capaz de suportar a máquina que irá retirar os detritos do curso d’água. Desta forma, os trabalhos passam a se concentrar também em pontos mais distantes. Durante os trabalhos no leito do rio, uma retroescavadeira ficará na margem do Tietê realizando o transbordo da barcaça.

O secretário Samuel Oliveira ressaltou a importância do avanço e agradeceu ao DAEE pelas ações que estão sendo executadas no trecho de Suzano. “É um trabalho realizado principalmente para retirar resíduos do curso d’água e evitar que o nível suba a ponto de não conseguir escoar a água que vem dos afluentes. Em dias chuvosos, esse trabalho se torna ainda mais importante, pois previne o transbordamento do Tietê”, destacou Samuel.

O desassoreamento é realizado por meio do programa “IntegraTietê”, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e foi um pedido constante do prefeito Rodrigo Ashiuchi ao Palácio dos Bandeirantes. Em Suzano, dois trechos estão sendo contemplados: o primeiro tem 14,9 quilômetros de extensão e parte do ribeirão Taiaçupeba-Mirim até o limite de Itaquaquecetuba com Poá. A previsão é de que sejam removidos cerca de 315 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos e 7,2 toneladas de vegetação aquática neste local.

O segundo possui 13,3 quilômetros, saindo da foz do mesmo rio até o córrego Ipiranga, na vizinha Mogi das Cruzes. O DAEE espera remover aproximadamente 280 mil m³ de sedimentos e 1,4 tonelada de vegetação. Somados, o processo deverá retirar 595 mil m³ de sedimentos, o equivalente ao trabalho de 35 mil caminhões basculantes de 17 m³ cada.

Há ainda um terceiro percurso, que também passará por desassoreamento e vai aprimorar o escoamento da água para o sentido oeste do rio. Ele tem 16 quilômetros e abrange o trecho entre Poá e Itaquá e a foz do córrego Três Pontes, entre Itaquá e São Paulo. Neste ponto, é esperada a retirada de aproximadamente 353 mil m³ de sedimentos e 11,5 toneladas de vegetação aquática.

No total, as intervenções contemplam o lote 4 e vão desobstruir 44,2 quilômetros do rio no Alto Tietê. A pasta estadual informou que estão sendo investidos cerca de R$ 132 milhões nas obras e que elas vão beneficiar 1,2 milhão de habitantes em toda a região.

De acordo com o prefeito, os serviços promovidos vão beneficiar o Alto Tietê de forma geral, e não só a cidade de Suzano. “As atividades realizadas pelo Estado no rio Tietê vão trazer melhorias para toda a nossa região. É impossível pensar em Suzano de forma isolada nessa situação porque o curso do rio atravessa boa parte de nossos municípios e todos terão uma significativa melhoria com o desassoreamento do Tietê”, finalizou Ashiuchi.