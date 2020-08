DAEE promete limpeza dos rios Guaió, Jaguari, Taiaçupeba e Tietê

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) fará o desassoreamento de rios em Suzano.

Em reunião do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) com o superintendente do DAEE, Francisco Loducca, e com o deputado estadual André do Prado (PL) os serviços foram confirmados.

“Viemos solicitar o desassoreamento dos rios Guaió, Jaguari, Taiaçupeba e Tietê. Ao lado do vereador Maizena (Marcos Antônio dos Santos - PTB), falamos da importância do trabalho de desassoreamento no trecho Suzano do Rio Tietê e também do Jaguari”, disse o prefeito.

Na oportunidade, a equipe do DAEE disse que haverá ainda neste ano o trabalho no Jaguari, com limpeza em 1.300 metros com investimento de R$ 1,2 milhão.

Também foi confirmado de que o Guaió receberá melhorias nesse ano.

“Isso faz parte dos pedidos dos vereadores Denis (Denis Cládio da Silva - DEM ) e Gerice Lione (PL). O trabalho será feito em 1.500 metros de extensão com investimento de R$ 2,2 milhões”, disse.

Também junto com o vereador Professor Toninho Morgado (PDT), o prefeito fez pedido da limpeza do Taiaçupeba. “Fomos informados que o desassoreamento já está programado para ocorrer no começo do próximo ano, em 14,4 quilômetros de extensão, com investimento do Estado de cerca de R$ 9,3 milhões”.

Segundo Ashiuchi, haverá “um grandioso trabalho neste ano e começo do ano que vem quanto aos rios de nossa cidade, com o objetivo de evitar alagamentos”.

“Estamos em cima e agradecemos o apoio do DAEE e do Deputado, assim como dos vereadores”.