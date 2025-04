Daniela Itice recebe Medalha Antônio Marques Figueira da Câmara de Suzano

A Câmara de Suzano entregou ontem (23), em uma sessão solene, a Medalha Antônio Marques Figueira à advogada e diretora do Procon suzanense, Daniela Itice Ferreira. O autor da homenagem é o vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

"Jamais deixaria de reconhecer o trabalho da Daniela, vendo tudo o que ela faz dentro do Procon", disse ele, que lembrou que a homenageada recebeu, no ano passado, o Título de Cidadã Suzanense.

Daniela Itice disse que Suzano é sua "cidade do coração". "Tem uma frase que gosto muito, que é 'trabalhe com o que você ama, porque aí você não vai trabalhar nunca'. E o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e prefeito Pedro (Ishi) me deram essa oportunidade de poder ajudar o próximo", afirmou.

O presidente da Câmara conduziu os trabalhos da sessão solene e encerrou o evento. "Daniela Itice Ferreira vem escrevendo uma trajetória exemplar no mundo jurídico. Ela nos inspira pela transformação que promove todos os dias no Procon de Suzano, onde teve a coragem de fazer diferente: aproximou, inovou, reduziu burocracias e levou conhecimento onde era mais necessário: as ruas, as escolas, aos idosos, os cidadãos. Ela entende que Justiça não se faz apenas nos tribunais, mas também na informação que nos empodera, na orientação que protege, na escuta que acolhe."

Também compuseram a mesa solene do evento Claudia Neves, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, e Renato Ferraris, secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura.