Data do debate com candidatos de Suzano será decidida nesta sexta-feira

O presidente da comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, José Roberto Moreira de Azevedo, disse que, nesta sexta-feira (18), a entidade decidirá o dia da realização dos debates com prefeitos e vice-prefeitos.

“A decisão será nesta sexta. Queremos esperar a nomeação de todos os candidatos a prefeito e vice serem confirmados. Provavelmente os debates serão na primeira semana de outubro”, disse o advogado.

A comissão pensa em fazer de forma presencial, mas sem público. “Vamos seguir todos os protocolos, pois queremos fazer de forma presencial. É melhor para todos.

O presidente da comissão comentou sobre a presença de público.

“Acreditamos que não será possível com eleitores presentes no local, e talvez nem com os candidatos. Por isso, uma das possibilidades é fazer o debate individual, com cada concorrente. Mas precisamos esperar a decisão do TSE sobre encontros virtuais. Tem também a questão da plataforma. Esse é outro empecilho para fazer de forma virtual", explicou Roberto.

O advogado afirma que é importante a realização de debates para que os eleitores entendam as propostas dos candidatos e seus respectivos vice-prefeitos. "Às vezes o vice 'fica escondido' e não tem a mesma visibilidade que o candidato a prefeito, mas ainda sim tem ideias muito interessante. Então, a população precisa conhece-los também".

A possibilidade de chamar individualmente deve ocorrer se não for possível realizar o debate com os candidatos no mesmo local.

"O debate online é necessário. Na realidade, as mídias sociais terão papel importante nessas eleições. Como as pessoas vão realizar comícios? Passeatas? Não tem como!", exclamou o advogado.

Eleitores

A comissão também quer conscientizar os eleitores sobre as eleições e para isso tem realizado postagens no perfil "Comissão de Direitos Eleitoral - OAB Suzano" no Facebook.

Entre as publicações existem informações sobre mudança das datas das eleições, conscientização sobre o voto, escolha do candidato e outras postagens.

Roberto cita também o uso do aplicativo "Pardal". Importante ferramenta para denunciar candidatos ou pré-candidatos sobre irregularidades com a campanha.

"Estamos compartilhando muitas informações do TSE e outras entidades eleitorais no facebook da comissão. No momento não podemos fazer nada concreto, a não ser o engajamento virtual. Mas temos buscado informar a população do aplicativo Pardal, que permite o eleitor denunciar irregularidades com a campanha de candidatos. Essas denúncias são diretamente encaminhadas ao TSE ou a Procuradoria Regional Eleitoral", explicou.