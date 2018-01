Datas para apresentação de documentos do Passe Livre serão divulgadas nesta sexta

A partir desta sexta-feira (2), as pessoas que solicitaram a inscrição ou a renovação do cadastro no Passe Livre Estudantil poderão consultar no site do programa ( http://www.suzano.sp.gov.br/web/passelivre) o dia agendado para que compareçam à sede da Secretaria Municipal de Educação (rua Aurora, 303, na Vila São Francisco) e apresentem a documentação necessária. Após a análise dos pedidos, será elaborada a lista de contemplados que receberão o cartão a ser utilizado no transporte público municipal.

Os alunos deverão apresentar os seguintes documentos: cartão utilizado no último semestre (nos casos de renovação), cópia do comprovante de endereço atualizado, declaração de falta de vagas nas escolas próximas à residência do requisitante, comprovante de renda familiar, ficha cadastral preenchida e cópias do RG do estudante e dos membros da família. Novos prazos serão informados posteriormente.

A Secretaria Municipal de Educação informou nesta segunda-feira (29) que 5.522 estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior solicitaram o cadastramento ou o recadastramento. A primeira etapa acabou na última sexta-feira (26/01) e foi realizada exclusivamente por meio da página na Internet.

Só nas primeiras 24 horas foram mais de 3 mil inscrições. Segundo o setor da pasta que gerencia o programa, os alunos terão até o início da próxima semana para juntar os documentos necessários para a etapa seguinte.

O Passe Livre Estudantil tem origem em uma lei complementar aprovada em 2013 e é destinado aos alunos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 2.867) ou de até R$ 457 por integrante.