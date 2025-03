DDM de Suzano realiza comemoração do Dia da Mulher

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano realizou, na manhã desta sexta-feira (7), uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 8 de março.

As mulheres que trabalham na unidade participaram de uma palestra sobre autocuidado, além de receberem dicas e um tratamento de pele, feito pela esteticista Bety Ramirez, da Clínica Estrutura da Pele. Também foi feita uma análise de pele em todas as funcionárias da DDM.

A festa interna foi voltada ao autocuidado e buscando ajudar a “retirar o estresse” da rotina de trabalho.

“É uma forma de nós nos autovalorizarmos. Nós temos um trabalho árduo e muitas vezes estressante e precisamos relaxar um pouco. Nada mais justo do que termos a Bety aqui para nos dar algumas dicas e orientações para ficarmos mais bonitas, relaxadas, trabalharmos melhor, atender as vítimas da melhor forma. Recebemos tanta carga negativa no dia a dia e precisamos relaxar e ter um pouco de autocuidado”, disse a delegada antes do início da palestra.

Além da palestra, das dicas e dos cuidados com a pele, as funcionárias receberam vouchers para utilizar na clínica de estética de Bety.

Silmara disse que participará de diversas ações e palestras relacionadas ao Dia da Mulher ao longo do mês de março, principalmente por conta da parceria com a Prefeitura de Suzano.

“Na segunda-feira (10) tem um ano do Departamento da Mulher, estarei lá. Preparamos uma palestra, com uma neuropsicóloga, para as policiais, na terça-feira (11), na Delegacia Seccional de Mogi. É a mesma ideia do que fizemos aqui: autocuidado, nosso mental ficar forte para auxiliar outras pessoas. Esse é o nosso trabalho”, iniciou.

A DDM de Mogi receberá, na quarta-feira (12), uma comemoração parecida com a realizada pela unidade de Suzano nesta sexta-feira. O evento é fechado para as funcionárias.

Para as vítimas que procurarem a DDM de Suzano, a delegada disse não ter preparado uma ação, mas distribuirá presentes. “Não preparamos nada muito específico, mas fizemos alguns mimos, que vamos distribuir para as vítimas conforme vier para fazer ocorrência”, disse. Os presentes a serem entregues para as vítimas foram doados pela Clínica Estrutura da Pele e por algumas lojas da área central de Suzano.

Silmara finalizou falando sobre a importância do mês de março para as mulheres. “Março é um mês para relembrarmos os desafios e as conquistas que é ser mulher. É importante para sabermos que ainda precisamos melhorar muita coisa para conseguir um espaço melhor. Também temos que nos preocupar com o autocuidado e com a saúde mental, para que a gente, a cada dia, suba um degrau. É um mês para relembrar, mas é uma luta e um desafio diário de ser mulher e lutar pelos direitos”, falou a delegada.