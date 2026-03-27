De enfermeira a paciente, profissional celebra superação em jornada contra o câncer

Profissionais que cuidam diariamente de pacientes podem ser vistos como vetores de cura. Mas eles também estão sujeitos a doenças, como qualquer pessoa. A enfermeira oncológica Simone Oliveira Lima, de 48 anos, é mãe de quatro meninas, trabalha no Hospital Salvalus, da Hapvida, e é um exemplo: não apenas dessa vulnerabilidade, como também de superação.



Simone foi uma entre os 150 pacientes que receberam, no último dia 19 de março, certificados entregues pela operadora de saúde aos que concluíram o tratamento de quimioterapia, em evento realizado na capital paulista.



A enfermeira relembra que o diagnóstico representou uma ruptura brusca em sua rotina. “Eu vivi o momento mais difícil da minha vida. De repente, eu estava com câncer de mama. Um dia, eu cuidava dos pacientes, sempre dando o meu melhor e acolhendo. No outro, eu era paciente”, afirmou.



Segundo Simone, mesmo mantendo os exames em dia, a descoberta veio a partir de um autoexame. Ela conta que realizou a biópsia e, poucos dias depois, teve acesso ao diagnóstico no próprio hospital onde trabalha, momento em que decidiu enfrentar a doença com determinação.



“Eu sou aquela que pega a prescrição do médico, que administra a medicação para o paciente. Explico sobre o quimioterápico, sobre o que pode acontecer. Sou eu quem segura na mão do paciente até começarem a cair as primeiras gotas. E, de repente, eu estava do outro lado”, relembrou.



Ao fim do tratamento, Simone celebrou a conclusão do ciclo com um dos momentos mais simbólicos da jornada: o toque do sino. Para ela, a experiência representou um recomeço.



“Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Era como se fosse um novo nascimento. Foi maravilhoso ver as pessoas comemorando comigo. Algo que nunca vivi igual”, contou.



Ela também destaca a importância da rede de apoio durante o tratamento e deixa uma mensagem para outros pacientes. “Quero que as pessoas vejam que o câncer não é o fim. Eu não estava sozinha. Por isso, digo para que não desistam de viver e de lutar”, completou.



Inspiração



Milena Lima, gerente nacional da experiência do paciente da Hapvida, ressaltou que histórias como a de Simone são importantes para outros pacientes, especialmente em momentos de celebração como o da entrega dos certificados.



“Finalizar as sessões de quimioterapia não necessariamente quer dizer que você está curado. Então essas histórias são muito importantes para pacientes que ainda estão fazendo algum tipo de tratamento, porque podem se inspirar em relatos de pacientes curados. É um momento muito emocionante, de troca mesmo”, avaliou.



Acolhimento



O médico Jorge Abissamra Filho, coordenador de oncologia da Hapvida, destacou que, na extensa jornada de tratamento, é essencial o cuidado integral e multidisciplinar.



“Uma equipe acolhedora é tão importante quanto a medicação que a gente usa. A questão emocional faz toda a diferença no tratamento. Um paciente que tem apoio familiar, que tem um médico que acolhe, uma enfermeira que acolhe, que conta com suporte de nutricionista, de psicólogo, é um paciente que vai responder melhor”, completou.



Ricardo Rios, diretor de oncologia da Hapvida, também ressaltou o aspecto humano no tratamento e remissão da doença.



“A oncologia não é feita apenas de ciência, mas de humanidade, coragem, esperança e fé. Agradeço à nossa equipe, que diariamente transforma cuidado em dignidade. E de forma muito especial aos nossos pacientes e suas famílias, que nos ensinam todos os dias o verdadeiro significado de força e resiliência”, afirmou.



Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 77 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 85 hospitais, 74 prontos atendimentos, 364 clínicas médicas e 309 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.