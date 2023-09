Pedro Ishi: de gestor ambiental para o principal cargo na Saúde

DS: Quem é Pedro Ishi antes de entrar na política?

Pedro Ishi: Meu primeiro emprego foi como estagiário no grupo Pioneira Saneamento na área de incineração, Gestão Ambiental uma área que está em plena expansão. Zelar pelo meio ambiente é uma obrigação de todos, mas principalmente do gestor ambiental. Em 2012 eu me candidatei a vereador em Suzano e depois dei continuidade a projetos políticos.

DS: Como entrou na política?

Pedro Ishi: Comecei em 2008, colaborando no processo eleitoral municipal. Depois disso me tornei secretário geral do PSL de Suzano. Em 2016 recebi o convite do hoje prefeito Rodrigo Ashiuchi para compor sua equipe de gabinete. Logo depois, em 2019, ele me designou para atuar como diretor administrativo na Secretaria de Saúde de Suzano. No ano seguinte fui novamente candidato a vereador, oportunidade em que terminei como o terceiro mais votado, com 3.437 votos. Na sequência, o prefeito fez o convite para que eu assumisse como secretário de Saúde, cargo que ocupo até hoje.

DS: Hoje você é considerado o braço direito do prefeito e está à frente de uma secretaria muito importante. Caso seja escolhido para suceder o prefeito e disputar a próxima eleição, qual acredita que será o maior desafio?

Pedro Ishi: Suzano vive um cenário completamente diferente de 10, 20, 30 anos atrás. São visíveis o desenvolvimento e as melhorias que a cidade teve desde que o prefeito Rodrigo Ashiuchi assumiu como chefe do Executivo, em 2017. Ele se tornou uma importante liderança do município e de toda a região do Alto Tietê. Mudou o jeito de administrar a Prefeitura, com atenção às pessoas e foco no que mais precisava de uma atuação responsável e eficiente.

Ele elevou o nível de como deve ser feita uma gestão. Quem vier a se tornar chefe do Executivo terá um desafio imenso pela frente. Eu tenho uma grande satisfação de fazer parte desse grupo do prefeito Rodrigo Ashiuchi. Se precisarem de mim para continuidade desse projeto político que visa cada vez mais melhorias para a cidade, eu estarei à disposição.

DS: Hoje, como avalia a saúde em Suzano? Ainda há pontos para melhorar?

Pedro Ishi: A nossa obrigação é cuidar da atenção primária, por meio dos serviços oferecidos nos diversos equipamentos, em especial nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde de Família (USFs), além do sistema de urgência e emergência, do atendimento psicossocial, da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, entre outros. Muita coisa melhorou nos últimos anos, por meio da atuação de uma equipe dedicada e competente, com novos protocolos, educação permanente e outras ações para fortalecimento da rede.

A cidade tem um hospital hoje, a Santa Casa de Misericórdia, com reforço do Pronto-Socorro Municipal e do Pronto-Socorro Infantil, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista e do Pronto Atendimento em Palmeiras. E mesmo assim, ainda são necessárias mais unidades hospitalares, que garantam mais serviços, mais leitos. Certamente, isso será alcançado com o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), que deve abrir agora em setembro, e o Hospital Federal, que está em obras e que se tornará uma realidade no ano que vem. Somado a isso temos as reformas da Santa Casa e de postos de saúde, a criação da Clínica da Família, enfim, várias ações que farão a diferença.

DS: O que a cidade de Suzano representa para você?

Pedro Ishi: Representa muito. É onde nasci, me desenvolvi profissionalmente, me casei e tive e criei meus filhos. É motivo de orgulho poder me dedicar como agente público a essa cidade que tanto amo.

DS: Quais as áreas que merecem mais atenção hoje pelo Executivo?

Pedro Ishi: Todas as áreas são importantes, e elas tiveram uma melhoria significativa nos últimos anos. Claro que há aquelas das quais as pessoas mais esperam, como saúde, educação, segurança e geração de emprego.

DS: Família: o que significa para você?

Pedro Ishi: Amo minha família e adoro passear com eles. Valorizo cada momento que estamos juntos. Além disso, meu pai me ensinou muito. Foi meu maior exemplo de vida. Ele me ensinou a trabalhar desde muito novo. Tive grandes responsabilidades e uma delas foi cuidar dele.

DS: Quais as coisas mais importantes de sua vida?

Pedro Ishi: Sem dúvida, a minha família. Como a vida política exige muito do meu tempo, aproveito todos os instantes que estou com eles.

DS: Quem é o Pedro fora da prefeitura? O que gosta de fazer, tem algum hobbie?

Pedro Ishi: Gosto muito de andar a cavalo, cozinhar e reunir a família e os amigos para um churrasco.

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, tem suas raízes fincadas na cidade. Nascido e criado na cidade, o jovem de 33 anos é formado em Gestão Ambiental pela Universidade Mogi das Cruzes (UMC) e hoje comanda uma das pastas mais importantes do Executivo suzanense, a da Saúde. Acompanhe a entrevista concedida por ele ao Circuito Alto Tietê.