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Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
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Cidades

Decola Jovem amplia atuação regional e fortalece acesso à educação

Feira do Estudante que já impactou mais de 15 mil jovens avança para novos territórios e amplia conexões entre educação, carreira e desenvolvimento

10 abril 2026 - 13h20Por da Reportagem Local
Feira do Estudante que já impactou mais de 15 mil jovens avança para novos territórios e amplia conexões entre educação, carreira e desenvolvimentoFeira do Estudante que já impactou mais de 15 mil jovens avança para novos territórios e amplia conexões entre educação, carreira e desenvolvimento - (Foto: Divulgação)

O Decola Jovem inicia agora uma nova etapa de crescimento e amplia sua atuação para além de Mogi das Cruzes. Idealizado em 2022, em uma escola estadual do município, o projeto passa a alcançar cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, promovendo o acesso de estudantes a oportunidades acadêmicas e profissionais.

Ao longo dos anos, o Decola Jovem tem se consolidado como uma iniciativa estratégica de conexão entre escolas, instituições de ensino e o setor produtivo, voltada à redução das barreiras de acesso à informação e à orientação de carreira.

Idealizado por Malu Fernandes, mestre em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o projeto reúne atualmente mais de 75 parceiros e conta com a participação crescente de escolas públicas e privadas.

Desde sua criação, a iniciativa já impactou mais de 15 mil estudantes, com a viabilização de cerca de 400 bolsas de estudo, além da mobilização de mentores e voluntários. O público prioritário são jovens que enfrentam maiores limitações de acesso a oportunidades educacionais e profissionais.

Para Larissa Lindemberg, participante da edição de 2024, o impacto foi direto. “Naquele ano, fui contemplada com uma bolsa na área de enfermagem, o que foi determinante para a minha trajetória. Hoje curso o Ensino Técnico e sigo motivada a avançar. ODecola cumpre seu papel com excelência ao abrir caminhos reais para os estudantes”, afirma.

A professora e ex-dirigente regional de ensino de Mogi das Cruzes, Maria Gerlania Sousa de Lima, destaca o alcance da iniciativa. “A educação transforma trajetórias e o acesso amplia possibilidades. O Decola Jovem surge como uma resposta concreta para que nenhum estudante fique para trás por falta de oportunidade”, ressalta.

Além da expansão territorial, o projeto passa a atuar de forma contínua por meio do Decola HUB, uma plataforma digital gratuita que reúne conteúdos educacionais, orientações de carreira e acesso a oportunidades, ampliando o alcance da iniciativa para além dos eventos presenciais.

Com a nova fase, o Decola Jovem reforça seu posicionamento como um programa estruturado de impacto educacional, ampliando sua atuação regional e consolidando-se como uma ponte entre educação e desenvolvimento profissional.
“O Decola Jovem é um evento que amplia as possibilidades do jovem que quer se desenvolver, seja no trabalho ou na profissão! É ir além da sua realidade e descobrir novos horizontes”, finaliza Giulia Pabline, produtora do evento.

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