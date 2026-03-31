Decreto Estadual transforma Delegacia da Mulher de Ferraz em 1ª classe

A Delegacia da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos foi elevada para a 1ª classe por meio de um decreto estadual publicado nesta terça-feira (31). Essa reclassificação foi baseada em critérios como o volume de atendimentos e a população atendida na região. As delegacias de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba já foram elevadas à 1ª classe.

Na prática, a medida possibilita ampliação de equipes, melhoria da infraestrutura e maior agilidade no atendimento às vítimas. “A expectativa é reduzir o tempo de atendimento e dar mais efetividade à proteção das vítimas”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

Segundo a coordenadora estadual das DDMs, Cristiane Braga, a medida também fortalece a gestão das delegacias e qualifica o atendimento. “Essa mudança contribui para um atendimento mais qualificado e humanizado, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, que exigem acolhimento especializado”, destacou.

A iniciativa integra uma política mais ampla de fortalecimento da rede de proteção às mulheres. Em 2025, o estado já havia promovido uma reclassificação em larga escala em diversas regiões.