Decretos vão encurtar expediente nos dias de jogos do Brasil na Copa

Os prefeitos da região vão baixar decretos para alterar o horário dos serviços públicos durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. No entanto, os atendimentos essenciais, relacionados à saúde e segurança, serão mantidos. Apenas Itaquaquecetuba dará ponto facultativo quando as partidas acontecerem às 11 horas. A maior competição futebolística do mundo, que nesta edição acontecerá na Rússia, se iniciará na próxima quinta-feira (14).

Em Suzano, de acordo com o decreto municipal 9.129, de 11/01/2018, nos dias úteis em que ocorrer a participação do Brasil na Copa do Mundo, a administração municipal funcionará das 13 às 17 horas quando o jogo for de manhã; das 8 às 13 horas quando o jogo for à tarde; e das 8 às 10 horas e das 14 às 17 horas quando o jogo acontecer na hora do almoço. Segundo a Prefeitura, este decreto exclui os serviços essenciais, que continuam com o funcionamento normal, como por exemplo, unidade de Pronto Atendimento (PA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Guarda Civil Municipal (GCM), entre outros.

No município vizinho, Poá, o expediente das repartições públicas será das 13 às 17 horas nos dias em que os jogos forem às 9 horas; das 8 às 13 horas nos dias em que as partidas forem às 15 horas; e das 8 às 10 horas e das 14 às 17 horas nos dias em que as disputas forem às 11 horas.

Já em Itaquá os funcionários da Prefeitura trabalharão das 8 às 13 horas nos dias em que os jogos ocorrerem às 15 horas; das 13 às 17 horas, nos dias em que as partidas acontecerem às 9 horas; e será facultativo nos dias em que as disputas forem às 11 horas.

Em Mogi das Cruzes, a administração municipal informou que o funcionamento dos serviços será de acordo com o disposto no decreto 17.043/17, que rege o calendário administrativo. Nos dias de jogos da primeira fase - dois ocorrerá em dias de semana -, o funcionamento será das 13 às 18 horas no dia 22, quando o jogo acontecerá às 9 horas, e das 8 às 14 horas no dia 27, quando a seleção entra em campo às 15 horas. A Administração municipal possui cerca de 5.400 funcionários.

Em Ferraz de Vasconcelos, o prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, deve assinar um decreto nesta quinta-feira (7) com as informações referentes a este tema. Contudo, os serviços essenciais funcionarão normalmente nos dias e horários de jogos da seleção brasileira. Atualmente a Prefeitura conta com 2.927 funcionários.