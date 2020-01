Defesa Civil acompanha vazão d'água da Lagoa Azul em córrego no Jardim Márcia

Atualizado às 11h46

Moradores do Jardim Márcia relatam receio com o aumento da vazão d'água da Lagoa Azul. O grande volúme está desaguando em um córrego localizado na Rua José de Almeida. A Defesa Civil disse nesta quinta-feira, 9, estar acompanhando a situação. O órgão deve aguardar a chegada de especialistas para determinar ou não se há riscos de rompimento da vala. (veja abaixo nota da Prefeitura sobre as chuvas no Alto Tietê).

Um vídeo, gravado por um morador e enviado ao WhatsApp do DS, mostra a situação do local. Na filmagem, é possível ver um grande volume de água saindo por um cano e desaguar no córrego.

Segundo o assessor estratégico da Secretaria de Segurança, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, o cano é de uma antiga obra realizada no local, para drenar a água da Lagoa Azul até o córrego. "Como encheu muito, com 80 milímetros de chuva na quarta-feira, ela (vazão) está tranquila. Técnicos do Meio Ambiente e Obras foram avisados. Geólogos vão verificar possíveis riscos de rompimento da vala", explicou.

Ainda de acordo com ele, a limpeza e desassoreamento foi realizada no passado. E, com isso, propiciou à situação atual. "Dessa água não há riscos de alagamento no bairro, tampouco em outras regiões", estimou.

Apesar do relato dado pelo assessor estratético, o DS flagrou que a vazão d'água tem sido tranquila. Contudo, no cruzamento da Rua José de Almeida e a Avenida Paulista, a água está subindo de maneira anormal, em razão de uma ponta do córrego a boca de lobo estar com lixo acumulado.

Nota

O atendimento das equipes do Plano Verão de Suzano foi imediato durante a chuva do fim da tarde de ontem. No município choveu aproximadamente 80 mm em um período de 60 minutos na tarde desta quarta-feira (8) - quantidade muito acima do esperado, que era de apenas 23 mm para o dia todo.