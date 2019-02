Defesa Civil alerta: casa atingida por ônibus tem estrutura abalada

A Defesa Civil afirmou que o acidente envolvendo o ônibus escolar comprometeu a estrutura da residência atingida.

O imóvel já havia sido interditado no dia do acidente. O órgão iniciou a operação para remover o veículo em segurança, tendo, inclusive, a supervisão de um profissional especializado da administração municipal.

A Prefeitura enviou nota sobre o episódio ocorrido, na última segunda-feira (18), e afastou responsabilidade sobre o veículo. O texto diz que o ônibus pertence a uma empresa terceirizada pelo governo estadual. E que o público atendido são de estudantes da rede estadual na cidade.

Além disso, a administração municipal disse que a vistoria do Transporte Escolar é feita a cada seis meses, em conjunto com o Ciretran. A última vistoria foi realizada em janeiro, antes do início das aulas. “Em janeiro, 434 veículos foram vistorias. Desse total, 414 foram aprovados e 17 reprovados por exceder a idade máxima dos veículos, sendo que destes, três também não atenderam às exigências estabelecidas”. A nota diz ainda que os reprovados não receberam selo e nem alvará de circulação – portanto, não podem exercer a atividade na cidade.

A respeito da afirmação sobre a responsabilidade do ônibus escolar, a reportagem enviou questionamentos à Secretaria de Educação Estadual. Até o fechamento desta reportagem, as informações não haviam sido enviadas.

Entenda o caso

O acidente envolvendo o ônibus escolar aconteceu, na última segunda-feira, no Jardim Belém, região do Distrito de Palmeiras. O motorista perdeu o controle e invadiu uma casa. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido. O veículo não transportava nenhum estudante. O fato é alvo de investigação, realizada pela Polícia Civil, para descobrir o que ocasionou tal incidente.