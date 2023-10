Defesa Civil alerta para temporais na região a partir desta quarta

Na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Região do Vale do Ribeira e Itapeva são esperados acumulados de até 50mm. Na região de Campinas e Sorocaba os acumulados ficarão em 70mm. Já nas regiões de Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte a previsão são de 80mm, durante as 72 horas do alerta, chuva considerada moderada. No entanto, aos municípios da faixa leste requerem atenção especial, o que inclui o Litoral Paulista, haja vista a existência de um número maior de áreas de riscos nestes locais.

No interior do estado é esperada a maior concentração de chuva. Nas regiões de Araçatuba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto os acumulados podem chegar aos 100mm, chuva considerada forte. Em todas as regiões haverá presença de rajadas de vento que podem chegar aos 70 km/h, além de raios e granizo.

Os moradores destas regiões devem permanecer atentos às recomendações da Defesa Civil. Jamais enfrentar áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel. Ao ouvir um trovão devem procurar um local coberto e evitarem permanecer parados embaixo de árvores.

As pessoas que residem em áreas de encosta precisam observar os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro.

Como há previsão de rajadas de vento em todo o estado é fundamental adotar alguns cuidados. É recomendado evitar estacionar veículos próximos às árvores, profissionais que trabalham ao ar livre e em altura precisam redobrar os cuidados com a segurança.

A Defesa Civil do Estado SP alerta para a chegada de uma frente fria ao Alto Tietê a partir do final da tarde desta terça-feira, com previsão de fortes temporais para todas as regiões do Estado de São Paulo entre quarta e sexta-feira. Durante este período haverá queda nas temperaturas, principalmente nos municípios da faixa leste. Há possibilidade de pancadas de chuvas virem acompanhadas de queda de raio e queda de granizo, além de rajadas de vento de até 70km/h.