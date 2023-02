Defesa Civil alerta para temporais no final de semana de Carnaval na região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de chuvas fortes na tarde desta quinta-feira (16) para todo o Alto Tietê. Há risco de a região sofrer com raios, rajadas de vento e granizo, com volume de chuvas podendo atingir 80 milímetros entre essa sexta-feira (17) e domingo (19).

O volume representa 80 litros de água por metro quadrado em um espaço de tempo de três dias. No entanto, dados do portal Climatempo mostram que a situação pode ser ainda pior. Isso porque a previsão para Suzano é de muita chuva principalmente no sábado (18), quando temporais devem castigar a região nas partes da tarde e da noite. São estimados 55 milímetros para esse dia.

No domingo, a chuva deve predominar ao longo de todo o dia, com chuvas que podem chegar aos 50 milímetros, de acordo com as estimativas do Climatempo.

O alerta

Para quem vai aproveitar o Carnaval no Litoral, a previsão da Defesa Civil é de muita chuva para o final de semana. O mesmo alerta aponta pluviometria podendo chegar a 150 milímetros na Baixada Santista e a 200 milímetros no Litoral Norte.

São Sebastião, por exemplo, é uma das cidades que mais devem ser castigadas neste final de semana, com chuvas podendo bater os 85 milímetros no domingo, segundo o Climatempo.

“Há previsão para chuvas intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do Estado de São Paulo”, informou a Defesa Civil no alerta.

A previsão para o Alto Tietê é a mesma para toda a Grande São Paulo, incluindo a Capital, bem como para cidades do Interior como Campinas e Sorocaba.

A Defesa Civil recomenda atenção especial a algumas áreas consideradas mais vulneráveis e de risco, como encostas, por exemplo. Isso porque há risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo.

O número de contato para emergências é o 199 para a Defesa Civil e o 193 para o Corpo de Bombeiros.