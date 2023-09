Defesa Civil apresenta plano de contingência em audiência pública

O Plamcon será ativado em qualquer circunstância que indique algum risco para alguma das 45 áreas que são previamente monitoradas pela administração municipal, tanto em pontos situados nos locais de encostas como em margens de rios. Para estas e outras ocorrências, quer estejam incluídas ou não no mapeamento, serão acionadas todas as outras secretarias municipais relacionadas ao suporte à população, como Assistência e Desenvolvimento Social, para eventuais acolhimentos, além das pastas Educação e de Esportes e Lazer, para necessidade de disponibilização de locais para abrigo.

Dentre os órgãos que foram elencados como integrantes do Plamcon estão o Corpo de Bombeiros, a Polícia MIlitar, o Tiro de Guerra (02-081 Suzano), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), os conselhos tutelares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do apoio das empresa privadas inseridas no Plano de Auxílio Mútuo (PAM).

O Plamcon conta com essa estrutura de apoio para dar uma resposta satisfatória aos eventos que fujam da normalidade. O plano será ativado sempre que forem constatadas condições e pressupostos que caracterizem um dos cenários de risco previstos, promovendo a evolução das informações monitoradas e avaliando a dimensão do impacto. Considerando as hipóteses relacionadas às situações adversas, já ficam definidos os procedimentos, as ações e as decisões que serão tomadas para cada caso.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva destacou que o treinamento antecipado e o preparo são fundamentais durante a ocorrência de eventos climáticos. “Por conta da nossa capacidade de agir no enfrentamento de situações adversas, a Defesa Civil de Suzano é uma referência em todo o Estado de São Paulo. Estamos sempre próximos da população com os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) e seguimos avançando com o trabalho de suporte em todas as regiões da cidade”, avaliou o chefe da pasta.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou na manhã desta sexta-feira (15) o Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil (Plamcon) de Suzano em audiência pública no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. Durante o evento, que contou com abertura oficial do chefe da pasta, Afrânio Evaristo da Silva, foram compartilhadas informações sobre o documento que estabelece as ações de enfrentamento contra eventos adversos. A apresentação do material, cuja minuta pode ser acessada por meio deste link , ficou sob responsabilidade do diretor de Defesa Civil, Antônio Wenzler.