Defesa Civil capacita moradores do Jardim Maitê e de Palmeiras para emergências

O Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, deu início a duas novas turmas do curso de capacitação junto à população. O objetivo é preparar 45 moradores do Jardim Maitê e da comunidade Três Paus, em Palmeiras, para atuarem em casos de emergência.

O ciclo de cinco aulas tem à frente a coordenadora do projeto, Viviane Raquel, e outros integrantes da Defesa Civil, e também conta com participação de representantes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). No Jardim Maitê estão inscritas 30 pessoas, enquanto que na comunidade Três Paus são 15.

Os alunos aprendem sobre integridade estrutural, procedimentos durante enchentes, cuidados com animais peçonhentos, primeiros-socorros e prevenção e atendimento em casos de acidente doméstico. As aulas semanais devem se encerrar no dia 10 de junho.

A meta principal da Prefeitura de Suzano é oferecer informação às comunidades localizadas em áreas de risco para trabalho conjunto com as autoridades em eventuais ocorrências. No Jardim Maitê, a Defesa Civil definiu locais suscetíveis a alagamentos, principalmente durante o período de chuvas no primeiro trimestre do ano, enquanto que na comunidade Três Paus foram detectadas áreas de encosta, onde no passado já houve remoção de famílias.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, a iniciativa promove uma vantagem fundamental para a Defesa Civil a curto, médio e longo prazo. “A qualificação estimula o senso cívico do morador que ajuda, protege e previne, aproxima a população do Poder Público e permite um trabalho mais humano, eficiente e dedicado em qualquer cenário”, explicou.