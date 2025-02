Defesa Civil capacita técnicos do Creas para situações de emergência

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã iniciou nesta sexta-feira (14/02) a formação da 17ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), contemplando 20 profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Até a segunda quinzena de março, serão organizados seis encontros, sempre nesse dia da semana, para que sejam abordados os temas “Alagamentos, enchentes e inundações”; “Fogo em mato”; “Impactos ambientais”; “Primeiros socorros”; “Animais peçonhentos”; e “Anomalias da construção civil”.

Todas as orientações serão promovidas na sede do Creas em Suzano, que fica localizada na rua Dr. Deodato Wertheimer, 174, na Vila Costa. A condução fica por conta dos agentes da Defesa Civil, sob a responsabilidade da coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel Rodrigues. Neste encontro inaugural, foi convidada a coordenadora de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Priscila Arap, para compartilhar informações sobre os animais peçonhentos.

Os profissionais que são capacitados atendem munícipes de diferentes bairros da cidade e passam a compor a rede de apoio durante as situações adversas que demandam procedimentos adequados. Todos esses participantes estão sendo preparados para identificar, prevenir e atuar em emergências, tendo conhecimento de quais medidas de segurança devem ser tomadas em cada situação. A formação também os permite acionar as autoridades de forma mais detalhada e eficiente, auxiliando-as no atendimento de vítimas, com práticas de primeiros socorros.

A coordenadora do Nupdec destacou que as novas formações ampliam o número de munícipes que estarão preparados para dar suporte à população em momentos de emergência. “Garantiremos capacitação para técnicos do Creas com a intenção de prepará-los para agir quando for necessário, orientando sobre as iniciativas a serem tomadas até o socorro chegar”, declarou Viviane.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, destacou que a Defesa Civil de Suzano fica mais fortalecida com a formação das novas turmas do Nupdec. “A primeira intervenção faz toda a diferença durante a ocorrência de um evento adverso. Por isso, essa capacitação garante a formação adequada, para que mais pessoas saibam agir numa emergência e de que maneira poderão ajudar outros moradores”, ressaltou o chefe da pasta.