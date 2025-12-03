Envie seu vídeo(11) 4745-6900
03/12/2025
Cidades

Defesa Civil conclui 19ª turma de capacitação no Nupdec no Nazareth

Formação contou com 18 moradores, que concluíram o ciclo de aulas iniciado em outubro; encontros ocorreram em seis oportunidades

03 dezembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Defesa Civil conclui 19ª turma de capacitação no Nupdec no NazarethDefesa Civil conclui 19ª turma de capacitação no Nupdec no Nazareth - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Defesa Civil de Suzano concluiu, nesta quarta-feira (03/12), a 19ª turma de capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). A formação, iniciada em outubro, contou com a participação de 18 moradores do Jardim Nazareth e foi realizada em parceria com o Instituto Olhar do Futuro, entidade social que atua em bairros da região com atividades de cidadania e inclusão.

A finalização marca mais um passo importante no fortalecimento da rede comunitária de prevenção a riscos e emergências no município.

O ciclo de seis encontros trouxe conteúdos teóricos e práticos voltados à preparação dos participantes para atuação preventiva no território. As aulas abordaram temas como “Anomalias na Construção Civil”, “Alagamento”, “Fogo em Mato”, “Impactos Ambientais”, “Animais Peçonhentos” e “Primeiros Socorros”. Cada módulo foi conduzido por profissionais da Defesa Civil, com foco na promoção de conhecimento acessível e aplicável ao dia a dia das comunidades.

Ao longo das semanas de formação, os moradores puderam conhecer técnicas de prevenção, protocolos de segurança e procedimentos básicos para agir de forma segura até a chegada de equipes especializadas. A coordenadora dos Nupdecs, Viviane Raquel Rodrigues, destacou o impacto social e humano do trabalho desenvolvido. “Cada turma representa um novo elo nessa grande corrente de cuidado coletivo. São moradores que aprendem, compartilham e fortalecem seus bairros com informação. O Nupdec nasceu para criar essa ponte entre comunidade e Defesa Civil, e ver mais um grupo formado nos mostra que estamos no caminho certo”, disse.

Criado em 2018, ainda na gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, o programa já capacitou mais de 800 suzanenses e segue em expansão, alcançando diferentes regiões da cidade. Agora, com a finalização da 19ª turma, novos moradores do Jardim Nazareth passam a integrar essa rede, atuando como multiplicadores de boas práticas de prevenção e segurança.

O diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, reforçou a relevância do envolvimento da população no enfrentamento de situações de risco. “Quando a comunidade tem acesso à informação e entende como identificar sinais de perigo, ela se torna parte ativa da proteção de todos. O Nupdec é uma ferramenta que aproxima o Poder Público das pessoas e cria uma rede de colaboração que faz diferença nos momentos mais críticos”, declarou.

Por sua vez, o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, agradeceu aos participantes pela conclusão da turma e lembrou da importância da Defesa Civil. “Essa equipe realiza um grande trabalho em nossa cidade. Vocês vão ajudar muito nossa gestão. Somos gratos a cada um por tirar um tempo para ajudar alguém em um momento de dificuldade. Vocês estão fazendo a diferença”, declarou o chefe da pasta.

