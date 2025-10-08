Defesa Civil de Suzano inicia nova capacitação de atiradores pelo Nupdec

A Defesa Civil de Suzano deu início nesta quarta-feira (08/10) à 18ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) no Tiro de Guerra do município (TG 02-081). A iniciativa tem como objetivo capacitar os atiradores para atuar em situações de risco e emergência, tornando-os multiplicadores do conhecimento em suas comunidades.

A aula inaugural abordou o tema “Anomalias na Construção Civil”, ministrada pelo diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, que destacou a importância de identificar precocemente sinais de instabilidade em edificações.

“Esses jovens estão recebendo um treinamento essencial que pode salvar vidas. A partir do momento em que eles aprendem a identificar riscos e agir corretamente, passam a ser aliados diretos da Defesa Civil em toda a cidade”, explicou Wenzler.

Ao longo do mês, os participantes terão mais cinco instruções, totalizando seis encontros. Entre os temas programados estão Alagamento, Fogo em Mato, Impactos Ambientais, Animais Peçonhentos e Primeiros Socorros. Cada módulo é ministrado por especialistas da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e tem foco tanto na prevenção quanto na resposta rápida em situações adversas.

De acordo com a coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel, a proposta do programa é formar cidadãos preparados e conscientes sobre o papel que podem desempenhar em momentos críticos. “O Nupdec tem um caráter comunitário muito forte. Aqui, no Tiro de Guerra, temos cem atiradores participando de uma só vez, representando mais de 30 bairros de Suzano. Isso multiplica o alcance do nosso trabalho e cria uma rede de apoio fundamental em casos de emergência”, ressaltou.

Desde sua criação, o Nupdec já capacitou cerca de 800 suzanenses, se consolidando como um dos principais instrumentos de mobilização social para a segurança e a proteção da população.

A atividade desta quarta-feira também contou com a participação da coordenadora da Defesa Civil de Suzano, Tatiana Orita, e do chefe de Instrução do TG 02-081, sargento Vinicius Santos.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou que o investimento em capacitação é um pilar estratégico da administração municipal para garantir uma cidade mais resiliente. “A Defesa Civil de Suzano tem se destacado pela proximidade com a população e pelas ações educativas. Ao formar os atiradores do Tiro de Guerra, fortalecemos a cultura da prevenção e criamos uma geração que entende a importância de agir com responsabilidade e prontidão diante de situações de risco”, avaliou o chefe da pasta.