Defesa Civil de Suzano participa de especialização do governo estadual

A Defesa Civil de Suzano está participando do Curso de Especialização Profissional (CEP) para gestores de Defesa Civil e que está sendo promovido pelo governo estadual. O coordenador operacional da unidade municipal, Iraquitan Fernandes, está representando a cidade na formação que reúne 75 integrantes de 40 municípios da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros.

A capacitação começou na segunda-feira da última semana (15/09) e seguirá até esta sexta-feira (26/09) com aulas que unem teoria e prática em locais estratégicos. As atividades ocorrem na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, localizada no interior do Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi; no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no bairro Eugênio de Melo, em São José dos Campos; e também em estruturas de campo, como a Barragem de Palmital, localizada na cidade de Alumínio, na Região Metropolitana de Sorocaba.

Durante a passagem pelo Cemaden, os integrantes conheceram a atuação da equipe multidisciplinar que monitora, em tempo real, deslizamentos de terra, inundações, enxurradas e secas em todo o Brasil. O centro é referência nacional e fornece dados e alertas que permitem à Defesa Civil agir com mais precisão e rapidez, protegendo vidas e reduzindo danos.

Já nesta quinta-feira (18/09), os participantes vivenciaram uma instrução teórica e técnica na barragem de Alumínio, que tem como foco a avaliação da estrutura, o monitoramento de segurança e o estudo de impactos sobre a população vizinha. O treinamento permite que os gestores se familiarizem com os protocolos de prevenção e resposta em situações de risco envolvendo grandes reservatórios. O cronograma também inclui simulados de mesa e em área de risco, em Osasco, envolvendo diversos órgãos parceiros, para reforçar o trabalho integrado diante de emergências. Essas práticas fortalecem a capacidade de atuação das equipes locais, preparando os gestores para cenários complexos e imprevistos.

Ao final da formação, os participantes terão uma avaliação final. Aqueles que forem aprovados receberão certificado com carga horária correspondente, reconhecendo a especialização adquirida. Para Fernandes, a formação é uma oportunidade de aprimorar o trabalho desenvolvido em Suzano. “Esse curso traz inovação, conhecimento e práticas que podemos aplicar diretamente em nosso município. É um aprendizado que contribui para a prevenção de desastres e aumenta a eficiência nas respostas, garantindo mais segurança para a nossa população”, afirmou.

Já o diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, ressaltou que a especialização contribui diretamente para o fortalecimento da gestão pública. “O curso é uma oportunidade de ampliar a visão estratégica e garantir que Suzano esteja alinhada às melhores práticas de proteção. A troca de experiências entre os municípios enriquece a formação e reforça o nosso compromisso em preservar vidas”, declarou.