Defesa Civil de Suzano participa do lançamento da campanha 'São Paulo Sempre Alerta'

O diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler, participou nesta quinta-feira (14/12) da campanha de lançamento do programa “São Paulo Sempre Alerta”, do governo estadual, no Palácio dos Bandeirantes, no bairro paulistano do Morumbi. A atividade teve foco nas medidas de prevenção de desastres e prontidão contínua da Defesa Civil do Estado para eventos climáticos extremos, além da ampliação das ações de alerta em situações de risco e investimento em tecnologia de monitoramento meteorológico e segurança da população.

O evento, conduzido pelo governador Tarcísio de Freitas, também contou com as presenças do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado; do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; entre outras autoridades estaduais e municipais. Ao longo da apresentação, foi destacado que o programa engloba toda a preparação ideal para o enfrentamento dos municípios em períodos de chuvas e de estiagem.

Além disso, a iniciativa também busca aperfeiçoar a comunicação de alertas e medidas de prevenção em todo o território paulista com distribuição de faixas, folhetos, cartilhas e demais conteúdos multimidiáticos, como vídeos e banners didáticos, voltados à prevenção dos resultados de eventos climáticos. As ações passaram a ser representadas com as cores verde, amarelo e vermelho, relacionadas ao grau de risco de modo em que seja facilitada a compreensão da população acerca da gravidade de cada cenário.

Outra ação implementada é o uso de novas sirenes de alerta para temporais em áreas de risco. Os novos equipamentos começaram a ser utilizados nesta quinta-feira (15/12) em São Sebastião, no litoral norte, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, além de outras regiões do Estado.

A campanha ocorre em parceria com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística; de Agricultura e Abastecimento; de Saúde; de Direitos da Pessoa com Deficiência; de Desenvolvimento Urbano e Habitação; de Transportes Metropolitanos; de Ciência, Tecnologia e Inovação; e de Turismo e Viagens, além do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Wenzler destacou que é fundamental participar de eventos como este e manter o município atualizado para agir em cenários negativos e de risco. “É importante estar devidamente preparado em toda e qualquer situação, por isso, este encontro repleto de esclarecimentos foi bem importante para o nosso município. Agradeço imensamente ao governador Tarcísio pelo convite que recebemos para fazer parte do lançamento da campanha”, afirmou o diretor da Defesa Civil de Suzano.