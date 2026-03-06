Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Cidades

Defesa Civil de Suzano recebe tanque de combate a incêndios durante evento em Itu

Equipamento com capacidade de 400 litros de água conta ainda com motobomba e mangueira em um carretel e será utilizado principalmente no período de estiagem para reforçar ações de prevenção e combate ao fogo

06 março 2026 - 17h33
Defesa Civil de Suzano recebe tanque de combate a incêndios durante evento em ItuDefesa Civil de Suzano recebe tanque de combate a incêndios durante evento em Itu - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Defesa Civil de Suzano recebeu nesta quinta-feira (05/03) um tanque de combate a incêndios com capacidade para 400 litros de água durante um evento realizado em Itu, no interior paulista. O equipamento será utilizado na carroceria de uma das viaturas do órgão municipal e terá como principal finalidade reforçar as ações de combate a incêndios, especialmente durante o período de estiagem, quando aumenta o risco de ocorrências desse tipo na cidade.

A entrega faz parte de um convênio celebrado entre o governo do Estado, por intermédio da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e a Prefeitura de Suzano. A iniciativa tem como objetivo transferir equipamentos aos municípios para fortalecer as ações de proteção em todo o território paulista.

O equipamento será incorporado à rotina de trabalho da Defesa Civil de Suzano nas ações de monitoramento e atendimento a ocorrências com fogo. Durante os períodos mais secos, a equipe irá utilizá-lo em áreas mais suscetíveis a incêndios, buscando reduzir riscos e preservar áreas verdes do município.

Ao todo, representantes de 74 cidades participaram da retirada dos equipamentos nesta quinta-feira. O material integra um conjunto de ações voltadas à ampliação da estrutura das equipes destes municípios, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento às ocorrências. Suzano foi representada pela coordenadora da Defesa Civil, Tatiana Orita, e pelos agentes Cleverson Antônio de Almeida e Paulo Lopes.

De acordo com ela, o novo tanque representa um avanço importante para as operações realizadas pela equipe no município, principalmente em períodos mais secos do ano, uma vez que a aquisição amplia a capacidade de resposta da Defesa Civil diante de situações de emergência. “Esse tanque de 400 litros será acoplado à carroceria da nossa viatura e permitirá uma atuação mais rápida em focos de incêndio, sobretudo durante a estiagem, quando as ocorrências costumam aumentar. Trata-se de um reforço importante para o trabalho preventivo e de combate que realizamos em Suzano”, destacou Tatiana.

O diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, também ressaltou a relevância da iniciativa para fortalecer a estrutura do órgão municipal. Para ele, a parceria entre Estado e municípios é fundamental para garantir melhores condições de trabalho às equipes que atuam na linha de frente das ocorrências. “Esse convênio com o governo estadual possibilita que as cidades recebam equipamentos essenciais para ampliar sua capacidade de atuação. No caso de Suzano, o tanque de combate a incêndios será um recurso importante para auxiliar nossas equipes em ocorrências, principalmente em áreas de vegetação, contribuindo para proteger o meio ambiente e a população”, afirmou.

Por fim, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, pontuou a relevância do novo equipamento para fortalecer as ações preventivas no município. “A iniciativa representa um investimento importante na estrutura do município e contribui para garantir mais segurança às pessoas, além de reforçar o trabalho integrado entre os órgãos responsáveis pela proteção da cidade”, concluiu.

