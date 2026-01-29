Envie seu vídeo(11) 4745-6900
29/01/2026
Cidades

Defesa Civil do Estado e Fundo Social destinam ajuda humanitária a Suzano e Poá após fortes chuvas

Materiais serão retirados pelos municípios nesta quinta-feira (29) para atendimento às famílias afetadas pelas chuvas que atingem as cidades ao longo da semana

29 janeiro 2026 - 14h12Por Agência SP
Defesa Civil do Estado e Fundo Social destinam ajuda humanitária a Suzano e Poá após fortes chuvasDefesa Civil do Estado e Fundo Social destinam ajuda humanitária a Suzano e Poá após fortes chuvas - (Foto: Divulgação)

Após as fortes chuvas atingiram os municípios de Suzano e Poá nesta quarta-feira (28), a Defesa Civil do Estado de São Paulo destinou ajuda humanitária às cidades, após solicitação formal das administrações municipais. A medida tem como objetivo atender as famílias afetadas pelos transtornos provocados pelas precipitações registradas na região.

Para Suzano, por meio da Defesa Civil Estadual, serão disponibilizadas 200 cestas básicas, 200 kits de higiene, 200 kits de limpeza, além de 200 kits de limpeza avulsos e 300 kits dormitório. A retirada dos materiais ocorre nesta quinta-feira (29), no depósito da Defesa Civil do Estado, localizado na capital paulista.

De forma complementar, o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), em parceria com a Defesa Civil do Estado, também destinou itens de ajuda humanitária a Suzano. O envio inclui 50 fardos de água, com seis unidades cada, 100 kits de limpeza, além de roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, brinquedos e ração para cães e gatos. Os materiais do Fundo Social serão retirados pelo município nesta quinta-feira (29), no Centro de Distribuição do FUSSP.

Já para o município de Poá, a Defesa Civil do Estado de São Paulo forneceu 90 cestas básicas, 90 kits de limpeza, 90 kits de higiene e 180 kits dormitório, após solicitação da prefeitura. Os materiais já foram retirados no depósito da Defesa Civil, na capital.

A ação integra o conjunto de medidas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para apoiar os municípios afetados pelas chuvas, por meio da atuação conjunta da Defesa Civil Estadual e do Fundo Social de São Paulo, com foco no atendimento às famílias atingidas.

