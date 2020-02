Defesa Civil do Estado emite alerta sobre chuvas intensas na região

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) do estado de São Paulo emitiu um alerta de risco de chuvas de verão entre os dias 4 e 7 deste mês.

A região metropolitana de São Paulo, que engloba as 10 cidades do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), deve ser atingida. A previsão é de 90 a 110 milímetros de chuva para a região.

Devido a uma condição de combinação de sistemas meteorológicos, haverá a viabilidade para pancadas de chuva, rajadas de vento, descargas elétricas e a queda de granizo em pontos isolados. Por conta desses fatores, há riscos de deslizamento de terra, enchentes, enxurradas e tempestades com raios.

Por conta desse cenário, a Defesa Civil promove dicas de prevenção para a população. A orientação é de que todos fiquem atentos aos sinais de perigo para qualquer dessas ocorrências.

Em casos de alagamentos, a recomendação é não atravessar as vias alagadas, ou enfrentar enxurradas seja com o carro ou a pé. Para os que moram próximo ao mar ou campo, evitar ficar em áreas abertas e descampadas, de modo que evitem o risco de descargas elétricas.

Caso more perto de áreas sujeitas a deslizamento, fique atento a qualquer movimentação do solo, trincas nas paredes e árvores e postes inclinados. Caso uma dessas situações ocorra, saia imediatamente do imóvel e ligue para a defesa civil da sua cidade.

A Defesa Civil possui um sistema de SMS para receber alertas. Basta enviar o CEP de seu interesse para o número 40199. O serviço é gratuito.