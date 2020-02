Defesa Civil do Estado emite boletim de chuva e pede atenção

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC/SP) informa que a partir de hoje até terça-feira há condição para acumulados de chuva elevados por conta da influência do avanço lento de uma frente fria. A precipitação continuará de fraca a moderada, mas sua persistência, somada aos acumulados elevados, aumentam o risco para transtornos como alagamentos e deslizamentos.

As áreas mais afetadas serão: a Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo (onde se encontra o Alto Tietê) e Campinas. No litoral paulista, o risco para alagamentos será maior, pois há previsão de agitação marítima alta, que impede o escoamento das águas.

Na segunda-feira (24) e terça-feira (25), voltam as condições para pancadas de chuva no final da tarde acompanhadas de descargas elétricas.

Assim, em razão desses eventos, orientamos a todos para ficarem atentos a qualquer sinal de perigo, como alagamentos, enxurradas, desabamentos, deslizamentos de terra e ocorrências relacionadas com raios e vento. Em caso de emergência, avise imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

A orientação é para não atravessar locais alagados, não enfrentar enxurradas, não se banhar ou participar de pescarias, em rios e cachoeiras, durante ou logo depois de chuvas intensas.

Obras periódicas

Suzano vem realizando obras periódicas nos bairros que são cortados pelos cursos d’água, conforme preconiza o Plano de Combate às Enchentes. Este trabalho melhorara o estado dos rios, minimizando o potencial de alagamento em relação a anos anteriores, e será potencializado com as futuras ações de desassoreamento no rio Tietê por parte do Governo do Estado.

Ao longo de 2019, foi feito uso extenso de maquinário em córregos e canais no distrito de Palmeiras, no Parque Maria Helena e na região norte. Nas últimas semanas, ações emergenciais foram executadas em diversos pontos do município.

Como exemplo, mais de 560 bocas de lobo já foram limpas na cidade no começo do ano. Este serviço emergencial recolheu mais de 322 toneladas de resíduos - dentre eles descartes de lixo e inservíveis, como pedaços de móveis e entulho.

A administração municipal também vem solicitando ao Governo Estadual o desassoreamento dos rios que cortam o município (Guaió, Tietê, Jaguari e Taiaçupeba-Mirim), o que deve impactar de forma positiva, evitando situações de enchentes.