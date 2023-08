Defesa Civil e GPA resgatam capivara em Palmeiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), em parceria com a Defesa Civil, realizou o resgate de uma capivara na última terça-feira (15/08).

O roedor, localizado no quintal de uma residência do Parque Buenos Aires, bairro do distrito de Palmeiras, foi retirado e levado para uma área em que não havia riscos de acidentes. Após verificarem que não seria necessária a realização de tratamentos veterinários, os agentes encaminharam o animal silvestre para o seu habitat natural, próximo ao rio Taiaçupeba-Mirim.