Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e região

A Defesa Civil do estado emitiu, na tarde desta terça-feira (24), um alerta severo de chuva forte na região de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá, podendo atingir municípios vizinhos. Segundo a previsão, há possibilidade de volumes elevados de chuva, acompanhadas raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil explica que a passagem de uma frente fria criará condições para chuva até sexta-feira (27). É esperado os maiores acumulados de precipitação na quinta-feira (26).

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas. A chuva contínua pode elevar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e regiões com solo já encharcado. Moradores dessas áreas devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta no terreno.

Ao identificar qualquer indício, é fundamental deixar o local imediatamente e acionar os órgãos de emergência: Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).