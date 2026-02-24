Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 24 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e região

Previsão indica volumes elevados de chuva, com raios, ventos fortes e possibilidade de granizo

24 fevereiro 2026 - 15h25Por Da reportagem local
- (Foto: DS)

A Defesa Civil do estado emitiu, na tarde desta terça-feira (24), um alerta severo de chuva forte na região de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá, podendo atingir municípios vizinhos. Segundo a previsão, há possibilidade de volumes elevados de chuva, acompanhadas raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil explica que a passagem de uma frente fria criará condições para chuva até sexta-feira (27). É esperado os maiores acumulados de precipitação na quinta-feira (26).

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas. A chuva contínua pode elevar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e regiões com solo já encharcado. Moradores dessas áreas devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta no terreno.

Ao identificar qualquer indício, é fundamental deixar o local imediatamente e acionar os órgãos de emergência: Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polo de Música e Audiovisual oferece oficina de roteiro para iniciantes
Cidades

Polo de Música e Audiovisual oferece oficina de roteiro para iniciantes

'Operação Cidade e Ordem' fecha dois estabelecimentos no fim de semana
Cidades

'Operação Cidade e Ordem' fecha dois estabelecimentos no fim de semana

Operação da Polícia Civil cumpre 173 mandados no Alto Tietê e em outros estados
Polícia

Operação da Polícia Civil cumpre 173 mandados no Alto Tietê e em outros estados

Moradores reclamam de som alto no Jardim Revista
Cidades

Moradores reclamam de som alto no Jardim Revista

Estação de Transferência da Renova está irregular desde 2022 em Suzano
Cidades

Estação de Transferência da Renova está irregular desde 2022 em Suzano

Região do Parque Buenos Aires e da Vila Fátima também é atendida por operação especial
Cidades

Região do Parque Buenos Aires e da Vila Fátima também é atendida por operação especial