Defesa Civil faz interdição de área de queda de árvore em residência

A Defesa Civil de Suzano interditou nesta quarta-feira (27) área em que uma árvore caiu no Jardim Colorado sobre duas casas por conta do grande vendaval que atingiu a cidade.

O acidente, que não deixou feridos, aconteceu na tarde desta terça-feira (26) na Rua Eutália Rodrigues Escurço. Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros trabalham na remoção dos galhos.



De acordo com os moradores, a queda da árvore aconteceu por volta das 15h00, quando o forte vendaval acabou derrubando parte dela em cima de duas casas. Ninguém ficou ferido, mas a situação assustou os moradores. Além de danificar parte das casas, os galhos da árvore acabaram atingindo os fios da rede elétrica deixando as casas próximas sem energia.

A costureira Luciana Rodrigues dos Santos, de 44 anos, é proprietária de uma das casas atingidas e estava no local na hora da queda da árvore.

"Eu estava em casa cuidando do meu neto quando escutei um estrondo, tudo aconteceu muito rápido, olhei pela janela e vi que parte da árvore tinha atingido minha casa. Foi assustador", conta a costureira.

Ela afirma que as faíscas que saíram da fiação também danificaram a casa. "As casas atingidas foram muito prejudicadas. Os bombeiros demoraram para aparecer e só liberaram nossa entrada às 21h00. Ainda tem casa sem energia aqui na rua, isto é um verdadeiro descaso com a população", lamenta.

A filha de Luciana, Rayssa Vitória, conta que não estava em casa no momento, mas que escutou o barulho e foi conferir o que estava acontecendo.

"Ouvi o barulho da árvore caindo e os gritos da minha mãe, quando cheguei à rua me deparei com a árvore em cima de nossa casa, foi um susto", afirma.

Rayssa explica que além do telhado e do quintal, uma parte da cozinha também foi danificada.

Ela reclama sobre a falta de orientação dos bombeiros que apenas isolaram a área e não deram nenhuma orientação aos moradores. Raussa afirma que os moradores já tinham mandado protocolos para a Prefeitura reclamando sobre as condições da árvore, que já apresentava sinais de deterioração.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, o caso da Rua Eulália foi atendido ontem à tarde. "A Defesa Civil atuou para eliminar o risco eminente à população, realizando todos os procedimentos de segurança. Como a árvore atingiu a rede elétrica, o local foi interditado temporariamente até que a concessionária de energia faça a manutenção", afirma a Prefeitura.