Defesa Civil faz novas aquisições para Operação Verão em Suzano

A Defesa Civil de Suzano, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, abriu licitação para a aquisição de bote, guincho elétrico, suporte de guincho e escada extensiva. A expectativa é de que a compra seja concretizada na próxima semana, conforme o Departamento de Compras e Licitações, da secretaria de Planejamento e Finanças.

De acordo com a pasta, a empresa escolhida para fornecer o material terá dez dias para entregar os itens. A compra tem valor estimado em R$ 14.149, para já atender à Defesa Civil de Suzano durante a Operação Verão 2018-2019, a partir dos próximos meses.

Outra aquisição também acontece na coleta seletiva do município, que deverá receber um novo caminhão no início do ano que vem. A secretaria de Meio Ambiente realiza um novo chamamento para a coleta, triagem e venda de recicláveis. As propostas serão recebidas até o próximo dia 23 de novembro. A pasta ainda conclui um estudo que compõem a revisão do Plano Municipal de Gerenciamento integrado de resíduos sólidos.

Os itinerários da coleta seletiva também passam por reorganização, a fim de atender novos condomínios. Atualmente, a coleta é feita por um caminhão da Pioneira junto com os catadores da Cooperativa Univence.